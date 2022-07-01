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Ночной удар по Одессе нанесли тремя ракетами Х-22. Погибло 18 человек

Сегодня, 09:19:41 133 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ночной удар по Одессе нанесли тремя ракетами Х-22. Погибло 18 человек

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области (поселок Сергеевка) были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.
 
"В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха", - говорится в сообщении.
 
По данным командования, к этому моменту обнаружено 18 погибших, из них 2 ребенка.
 
Более 30 человек были ранены, среди которых четыре ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка.
 
Спасательные работы продолжаются.

Тэги: война в Украине, россия, одесса, ракетный удар
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