Ночной удар по Одессе нанесли тремя ракетами Х-22. Погибло 18 человек

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины сообщает, что минувшей ночью по Одесской области (поселок Сергеевка) были выпущены три ракеты с российских бомбардировщиков Ту-22.

"В результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации Ту-22 со стороны Черного моря по Белгород-Днестровскому району Одесской области тремя ракетами Х-22 поражен многоквартирный дом и две базы отдыха", - говорится в сообщении.

По данным командования, к этому моменту обнаружено 18 погибших, из них 2 ребенка.

Более 30 человек были ранены, среди которых четыре ребенка и беременная женщина, спасены из-под завалов восемь человек, из них три ребенка.

Спасательные работы продолжаются.





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