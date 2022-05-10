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ТЦ «Ривьера» полностью уничтожен. Россия атаковала Одессу ракетами в праздник 9 мая. ФОТО

Сегодня, 09:30:18 103 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ТЦ «Ривьера» полностью уничтожен. Россия атаковала Одессу ракетами в праздник 9 мая. ФОТО

Вчера 9 мая, в результате ракетного обстрела Одессы был полностью уничтожен торговый центр «Ривьера». Как сообщают очевидцы, российские захватчики атаковали Одессу с моря и с воздуха, пытаясь нанести побольше повреждений городской инфраструктуре.
 
В пресс-службе облГСЧС сообщили, пожар на площади 1000 кв.м спасатели ликвидировали за три часа. К тушению огня привлекались десять единиц техники и 53 человека.
 
В результате попадания ракет пострадали три человека, которых доставили в больницу.
 
Как сообщает корреспондент «Думской» с места событий, ракета пробила крышу в задней части торгового центра и упала на задний двор. Максимальные повреждения получили магазины: «Ашан», «Декатлон» и LC Waikiki, а также здание генераторной и котельной.
 
Прямо на месте воронки находился стационарный пост охраны, где в момент прилета, к счастью, никого не было.

Комментарий начальника объединенного пресс-штаба Сил обороны Одессы Натальи Гуменюк о ракетном ударе по торговому центру.

 
Российские нацисты били старыми советскими ракетами, потому что их запасы явно на исходе. Поэтому в ход идут устаревшие советские образцы. Они и раньше не отличались снайперской точностью, в после нескольких десятилетий хранения, похоже, вовсе утратили способность к наведению.
 
 

ФОТО

ТЦ Ривьера Одесса пожар ТЦ Ривьера Одесса пожар ТЦ Ривьера Одесса пожар
ТЦ Ривьера Одесса пожар ТЦ Ривьера Одесса пожар

ВИДЕО

Тэги: одесса, война в Украине, россия
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