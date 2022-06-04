Российская пропагандистка Марина Овсянникова приехала в Одессу, но ласкового приема не случилось. ВИДЕО

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Овсянникова, которая ранее жила в Москве, родом из Одессы.

«Миллионный город опустел. Почти половина его жителей-уехали. Остальные-живут в постоянном страхе», - написала она о том, что российские ракеты обстреливают Одессу.

В Украине Овсянникова, судя по всему, представляет немецкий еженедельник Die Welt, куда устроилась работать после антивоенного перфоманса на «Первом канале».

Но ласкового приема не случилось. Ряд активистов не дали ей провести пресс-конференцию в Киеве, а после приезда в Одессу официальный спикер областной военной администрации Сергей Братчук назвал Овсянникову «московской мерзостью».

Российская пропагандистка Марина Овсянникова, которая выбежала в эфир с антивоенным плакатом, вчера объявилась в своей «родной» Одессе на 100 день войны.