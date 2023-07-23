Ракетный удар по Одессе 23 июля: разрушен Спасо-Преображенский собор. ФОТО

«По состоянию на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них — дети», — написал он в своем телеграм-канале.













Кипер, не уточняя детали, написал, что в городе есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения. По всей видимости, религиозное учреждение, о котором он пишет, это Спасо-Преображенский собор. Видео с пожаром в здании собора публикуют местные телеграм-каналы.







С высоты птичьего полета: как выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе Собор, принадлежащий к Украинской православной церкви (Московского патриархата), расположен в историческом центре Одессы и находится под защитой ЮНЕСКО. Он был заложен в XVIII веке, но разрушен при советской власти. Уже после распада СССР собор отстроили заново, а освящал его лично глава РПЦ патриарх Кирилл.С высоты птичьего полета: как выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе

В результате обстрела российскими войсками Одессы погиб один гражданский, 18 человек пострадали, сообщил в ночь на воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер.