Ракетный удар по Одессе 23 июля: разрушен Спасо-Преображенский собор. ФОТО

В результате обстрела российскими войсками Одессы погиб один гражданский, 18 человек пострадали, сообщил в ночь на воскресенье глава областной военной администрации Олег Кипер.
«По состоянию на 03:00 в Одессе 18 пострадавших, среди которых 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них — дети», — написал он в своем телеграм-канале.
Собор, принадлежащий к Украинской православной церкви (Московского патриархата), расположен в историческом центре Одессы и находится под защитой ЮНЕСКО. Он был заложен в XVIII веке, но разрушен при советской власти. Уже после распада СССР собор отстроили заново, а освящал его лично глава РПЦ патриарх Кирилл.
С высоты птичьего полета: как выглядит Спасо-Преображенский собор в Одессе