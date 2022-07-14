Ракетный удар по Виннице 14 июля. Есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Прилёты в Винницу. Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома. Сейчас известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. На месте прилетов возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели. Срочно направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления и криминалистическую лабораторию. Данные будем обновлять.
Российские СМИ нагло заявляют, что "ракеты прилетели прямо в цель". Цель террористов — мирные украинцы.
На происшествие отреагировал президент Зеленский: "Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист".