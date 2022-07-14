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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 14 » 11:42:03

Ракетный удар по Виннице 14 июля. Есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Сегодня, 11:42:57 318 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ракетный удар по Виннице 14 июля. Есть погибшие и раненые. ВИДЕО

Российские оккупанты 14 июля нанесли ракетные удары по Виннице. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Сергей Борзов.
 
"Прилет в Виннице. Есть погибшие и раненые. Количество уточняется. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги", – написал он.
 
4 ракеты над областью сбили силы ПВО, добавил он.

Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко прокомментировал ситуацию.
Прилёты в Винницу. Предварительно, 3 российские ракеты попали в здание с офисными помещениями. От ударов пострадали также Дом офицеров и расположены неподалеку жилые дома. Сейчас известно о 6-и раненых и 2-х погибших, среди которых маленький ребенок. На месте прилетов возник пожар, огонь опрокинулся и на автостоянку. В настоящее время там горят около 50 автомобилей. Над ликвидацией огня работают спасатели. Срочно направил в Винницу специализированную следственно-оперативную группу Главного следственного управления и криминалистическую лабораторию. Данные будем обновлять.


​​​​​​Уже 8 погибших после ракетного удара в Виннице, среди них — ребенок, сообщил замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

Российские СМИ нагло заявляют, что "ракеты прилетели прямо в цель". Цель террористов — мирные украинцы.

На происшествие отреагировал президент Зеленский: "Каждый день Россия уничтожает мирное население, убивает украинских детей, направляет ракеты по гражданским объектам. Где нет ничего военного. Что это, если не открытый террористический акт? Нелюди. Страна-убийца. Страна-террорист".

​​​​​​Первые кадры с места трагедии 

Антон Геращенко публикует первые кадры с места трагедии в Виннице.
 
 
Тэги: ракетный удар, война в Украине, Винница
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