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В г. Днепр российская ракета разрушила многоквартирный дом. Фото последствий удара 14 января

Сегодня, 16:16:45 423 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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В г. Днепр российская ракета разрушила многоквартирный дом. Фото последствий удара 14 января

Сегодня 14 января Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по мирным городам Украины. Так, одна из ракет разрушила 9-этажный жилой дом в городе Днепр.

Уничтожен целый пролёт дома. Многие жители дома остаются под завалами. Вспыхнул сильный пожар, спасатели пытаются достать людей из под завалов. Количество пострадавших уточняется.

Ракета попала в дом в г. Днепр
Ракета попала в дом в г. Днепр

Z-пропагандисты запустили фейки 

В тоже время, российские пропагандисты уже запустили фейк, что украинцы сами специально взорвали в дом в Днепре, чтобы им предоставляли вооружение.

"Ублюдочные Z-пропогандоны начали разгонять привычную методичку - целый подъезд дома в Днепре разрушила украинская ракета ПВО. Доказывать Z-погани, что мощности осколочной боевой части зенитной ракеты для этого недостаточно - всё равно, что доказывать фашистам, что сжигание славянских детей заживо - это военное преступление", - пишет военный российский аналитик Андрей Владимирович Куршин https://t.me/m0sc0wcalling
Ракета попала в дом в городе Днепр 14 января
Страшные последствия российского террора, 14 января 2023 г.
Ракетный удар г Днепр 14 января
Ракетный удар г Днепр 14 января
В Днепре после прилёта по дому, предварительно, десять раненых. Двое из них – дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, - сообщил глава области Валентин Резниченко. 15 человек достали спасатели. Сообщается, что из под завалов слышны крики людей.

Ракетный удар г Днепр 14 января
Ещё кадры разрушенной в Днепре многоэтажки.

Страшные разрушения, ракета, судя по всему, прилетела в район 5-го этажа, обрушив целый подъезд. На месте работают спасательные службы. Точное число жертв уточняется.
 
Стоит отметить, что сегодня выходной, и большинство людей было дома, что ещё больше увеличит возможное количество жертв.

Реакция Z-патриотов на попадание ракеты по многоэтажке в Днепре

Тэги: днепр, война в Украине, ракетный удар
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