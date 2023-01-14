В г. Днепр российская ракета разрушила многоквартирный дом. Фото последствий удара 14 января

Z-пропагандисты запустили фейки





В Днепре после прилёта по дому, предварительно, десять раненых. Двое из них – дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, - сообщил глава области Валентин Резниченко. 15 человек достали спасатели. Сообщается, что из под завалов слышны крики людей.





Ещё кадры разрушенной в Днепре многоэтажки.



В Днепре после прилёта по дому, предварительно, десять раненых. Двое из них – дети. Трое пострадавших тяжелые. Все сейчас в больнице, - сообщил глава области Валентин Резниченко. 15 человек достали спасатели. Сообщается, что из под завалов слышны крики людей.Ещё кадры разрушенной в Днепре многоэтажки.

Страшные разрушения, ракета, судя по всему, прилетела в район 5-го этажа, обрушив целый подъезд. На месте работают спасательные службы. Точное число жертв уточняется.

Стоит отметить, что сегодня выходной, и большинство людей было дома, что ещё больше увеличит возможное количество жертв.

Реакция Z-патриотов на попадание ракеты по многоэтажке в Днепре