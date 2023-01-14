В г. Днепр российская ракета разрушила многоквартирный дом. Фото последствий удара 14 января

Сегодня 14 января Россия вновь нанесла массированный ракетный удар по мирным городам Украины. Так, одна из ракет разрушила 9-этажный жилой дом в городе Днепр.
Уничтожен целый пролёт дома. Многие жители дома остаются под завалами. Вспыхнул сильный пожар, спасатели пытаются достать людей из под завалов. Количество пострадавших уточняется.
Z-пропагандисты запустили фейки
В тоже время, российские пропагандисты уже запустили фейк, что украинцы сами специально взорвали в дом в Днепре, чтобы им предоставляли вооружение.
"Ублюдочные Z-пропогандоны начали разгонять привычную методичку - целый подъезд дома в Днепре разрушила украинская ракета ПВО. Доказывать Z-погани, что мощности осколочной боевой части зенитной ракеты для этого недостаточно - всё равно, что доказывать фашистам, что сжигание славянских детей заживо - это военное преступление", - пишет военный российский аналитик Андрей Владимирович Куршин https://t.me/m0sc0wcalling
Страшные последствия российского террора, 14 января 2023 г.
Страшные разрушения, ракета, судя по всему, прилетела в район 5-го этажа, обрушив целый подъезд. На месте работают спасательные службы. Точное число жертв уточняется.
Стоит отметить, что сегодня выходной, и большинство людей было дома, что ещё больше увеличит возможное количество жертв.
Реакция Z-патриотов на попадание ракеты по многоэтажке в Днепре