Взрывы в Днепре 29 сентября: российская ракета убила двоих взрослых и двоих детей. Фото с места трагедии

В ночь на четверг, 29 сентября, российские военные ударили по Днепру. Оккупанты снова попали по жилым кварталам, сообщает глава местной ОВА Валентин Резниченко.
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 сентября российские военные выпустили пять ракет типа Х-59 по Днепропетровской и Запорожской областям. Четыре из них сбили украинские силы ПВО.
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате удара погибли четыре человека, среди которых двое детей.
Сначала было известно об одном погибшем ребенке, однако через несколько часов на месте ракетного удара спасатели нашли фрагменты тела еще одного.
На данный момент ночная вражеская атака унесла четыре жизни. Россияне убили двоих взрослых и двоих детей — 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку, — сообщил Резниченко.
Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.
Спасатели достали ее из разрушенного дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета, — сообщил Резниченко.
Последствия взрывов в Днепре
Вследствие ракетной атаки полностью разрушены несколько частных домов.
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Поэтому количество жертв может возрасти.
Фото с места ночных взрывов в Днепре