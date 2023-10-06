Российская армия устроила один из самых кровавых терактов с начала войны в Украине

По информации харьковских властей, в четверг около 13:15 по Киеву российские войска нанесли ракетный удар по кафе и магазину в Купянском районе. В это время там находилось множество гражданских лиц, сообщил глава Харьковской областной военной администрации в своем телеграм-канале.

«По данным на сейчас, из-под завалов извлекли тела 48 человек, среди них мальчик шести лет», — сообщил Синегубов.

Кроме того, известно о шести пострадавших, в том числе один ребенок.

На месте удара продолжают работу сотрудники экстренных служб.



Зеленский о ракетном ударе по магазину и кафе под Харьковом: российский террор нужно остановить

Находящийся в Испании президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный обстрел Купянского района в Харьковской области, жертвами которого, по предварительной информации, стали почти 50 человек.

«Показательно жестокое российское злодеяние — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт. Купянский район Харьковской области. По состоянию на данный момент известно о более чем 48 погибших. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких», — заявил Зеленский.

«Российский террор нужно остановить. Все, кто помогает России обходить санкции, преступники. Все, кто поддерживает Россию до сих пор, поддерживает зло. Этот и подобные теракты нужны России только для одного: сделать свою геноцидную агрессию новой нормой для всего мира. И я благодарю каждого лидера, каждый народ, который поддерживает нас в защите жизней», — сказал президент Украины.

МВД Украины: в момент удара по кафе в Харьковской области там проходили поминки

Во время взрыва ракеты в селе Гроза Купянского района люди находились в кафе на поминках, сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Согласно последней информации, жертвами ракетного удара стали 49 человек, включая шестилетного мальчика. Еще семь человек, в том числе один ребенок были ранены.

«Там были поминки по умершему односельчанину. Всего в селе 300 жителей, по одному из каждого двора были на поминках», — сказал Клименко в эфире украинского общенационального телемарафона.

Харьков тоже подвергся обстрелам террористов

Российские военные утром в пятницу обстреливают Харьков. О взрывах в городе сообщают местные телеграм-каналы, а также мэр города и глава Харьковской областной военной администрации.

«Город Харьков — под обстрелом. Есть информация об ударе по центральной части города», — пишет мэр Харькова Игорь Терехов.

При обстреле Харькова погиб ребенок

«Под завалами нашли ребенка 10 лет, к сожалению, мальчик погиб», — сообщил в телеграме глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Число пострадавших, по его словам, увеличилось до 16 человек, в их числе есть 11-месячный ребенок.

«На месте попаданий работают спасатели, разбирают завалы», — пишет Синегубов.

Ранее власти в Харькове сообщали о двух ударах по городу, нанесенных утром в пятницу.

Российская сторона не комментировала эти сообщения, Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц.

Российская армия вчера 5 октября устроила один из самых кровавых терактов с начала войны в Украине. В результате попадания ракеты в магазин в Харьковской области погибли не менее 48 человек