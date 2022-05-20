Ракетный удар по Дому культуры в Лозовой: 7 раненых, в том числе ребенок. ВИДЕО

Зеленский опубликовал видео

Президент Украины Зеленский опубликовал видео очередного "прилета в стратегический обьект" в Лозовой. "Харьковщина. Город Лозовая. Российский ракетный удар по только что реконструированному зданию культуры. Семь пострадавших, среди которых 11-летний ребенок.

Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость". Задание частично разрушено

Позже ГСЧС в Харьковской области сообщила, что спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами. Президент Украины Зеленский опубликовал видео очередного "прилета в стратегический обьект" в Лозовой.Оккупанты определили своими врагами культуру, образование и человечность. И не щадят для них ни ракет, ни бомб. Что в голове у людей, выбирающих вот такие мишени? Абсолютное зло, абсолютная глупость".Позже ГСЧС в Харьковской области сообщила, что спасатели ликвидировали пожар, вызванный вражескими обстрелами.

В результате обстрела произошло частичное разрушение здания и загорелся утеплитель кровли. На месте происшествия работали 4 единицы пожарно-спасательной техники и 15 спасателей.

Российская ракета попала в местный Дом культуры в Лозовой Харьковской области, в результате чего семь человек получили ранения, в том числе 11-летний ребенок.В управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Харьковской области сообщили, что спасатели на месте тушат пожар и разбирают завалы. Российские оккупанты нанесли удар по зданию около 15:00.На видеозаписи с камер наблюдения, которым поделились очевидцы с каналом "Труха Украина", видно, как ракета попадает в здание, после чего в воздух поднялись густые клубы дыма и пыли.