ВСУ внезапно пошли в контрнаступление под Харьковом: Балаклея в окружении

Как написали несколько российских военных блогеров, украинские военные начали наступать под Балаклеей (этот город находится недалеко от стратегически важного для армии РФ Изюма) и взяли под контроль село Вербовка - по некоторым данным, там был расположен военный арсенал. Согласно информации нескольких источников, достоверность которой проверить невозможно, бои идут на подступах к Балаклее. В интернете появляются снимки взорванных в городе мостов.

Военный аналитик, профессор стратегических исследований университета Сент-Эндрюс Филлипс O'Брайен, пишет о том, что в этом районе украинские военные, вероятно, совершили неожиданный для армии РФ ход. "Если украинцы действительно добились оперативной внезапности около Харькова, это покажет, в каком беспорядке находится российская армия, - считает O'Брайен. – С учетом разных систем мониторинга (от спутников до беспилотников, кибер-средств прочего) я предполагал, что подобной оперативной внезапности добиться практически невозможно".

"К тому же, все происходит прямо около границы с Россией. Если россияне это пропустили, их армия находится в худшем состоянии, чем предполагалось, - продолжает эксперт. – Это также хороший признак того, что у Украины все просто отлично с режимом секретности".

Позже O'Брайен добавил: "Получил данные, что россияне знали о готовящемся нападении [под Харьковом], но им просто нечем было ответить. Если это так, то говорит о беспорядке иного характера и демонстрирует отсутствие гибкости в действиях российской армии".

Еще один известный военный эксперт – старший сотрудник Института внешней политики в Вашингтоне Роб Ли отмечает: "Любопытно, что несколько российских телеграм-каналов в течение последнего месяца говорили о концентрации украинских сил под Харьковом, но похоже, что сегодня Украина все равно сумела добиться внезапности".

Украинские официальные источники данные о наступлении под Харьковом пока не комментируют. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак только написал в своем телеграм-канале: "Хороший день".

Впрочем, советник Ермака Сергей Лещенко пообещал в своем "Твиттере", что "сегодня вечером от президента Зеленского будет отличная новость о контрнаступательной операции в Харьковской области".

Украинские войска нанесли неожиданный удар по Балаклее. По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец. Чем грозит российской армии потеря Балаклеи. Балаклея расположена к северо-западу от Изюма, через нее идут основные потоки снабжения крупной российской группировки, нацеленной на Славянск и Краматорск. Через Балаклею проходит трасса на Купянск - железнодорожную станцию, на которую с российской территории поступает основной объем грузов военного назначения. К востоку от Изюма протекает довольно широкая река Оскол, что сильно затрудняет снабжение Изюмской группировки. Если сообщения о взятии ВСУ Балаклеи подтвердятся, это серьезно осложнит положение российских войск: во-первых, этот город прикрывал их тыл, во-вторых, оттуда открываются трассы и на Купянск, и на Весёлое. И это чревато окружением. По многочисленным, хотя и официально неподтвержденным сообщениям, российские силы, состоящие в основном из мобилизованных жителей Донбасса, поспешно отходят за реку Северский Донец.

Западные эксперты говорят о внезапных действиях ВСУ под Харьковом. Данные нескольких пророссийских и украинских телеграм-каналов о том, что Вооруженные силы Украины перешли в контрнаступление около города Балаклея в Харьковской области, подтверждают военные эксперты на Западе.