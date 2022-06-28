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Главная » Новости » Политика » 2022 » Июнь » 28 » 12:08:36

Добкин объявил себя националистом

Сегодня, 12:08:09 429 2 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Добкин объявил себя националистом

Бывший народный депутат Михаил Добкин, который ранее был членом пророссийских партий «Партия регионов» и «Оппозиционный блок», резко высказался о российских оккупантах, что сегодня воюют против Украины. Об этом политик написал в своем Instagram.

Политик считает, что украинцы еще долго будут ненавидеть россиян за все, что «они принесли своим рылом на нашу землю»

В своем сообщении Добкин называет оккупантов «этими животными». Он предсказывает, что нашего восточного соседа будет ненавидеть еще не одно поколение украинцев за то, что принесли войну на нашу землю.

«Я не знаю, когда это закончится и закончится ли вообще. Я не знаю, сколько потерь в плане человеческих жизней и разрушенной инфраструктуры мы еще получим. Но что я точно знаю, это то, что если хоть даже и не мы, то наши дети уж точно – пушками, ножами, а если придется, даже хоть и зубами, но все равно будут бить, резать или рвать этих животных. За все, что они принесли своим рылом на нашу землю», – написал он.


Политик также призвал «считать его националистом».

В своем сообщении Добкин также разместил видео с записью звуков сирены и взрывов.

 
Тэги: власть, харьков, Добкин, политика, война в Украине
Комментариев: 2
Житич
1 Василий (Житич)   • 15:17:53, Сегодня [Материал]

Хай йде за руським військовим кораблем! Іуда продажна!Напевно кремлядські хазяї зараз вважають його збитим льотчиком, перестали платити гроші і вого вирішило перебігти до тих, кого все життя поливив брудом!
Виродок!!!
melan
2 melan (melan)   • 18:40:50, Сегодня [Материал]

Быстро же он переобулся. Как мы убедились бывших регионалов не бывает. Нужен законопроект запрещающий участие в политической жизни страны всем бывшим регионалам начиная от создателей этой партии до ее рядовых членов.
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