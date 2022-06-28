Добкин объявил себя националистом

«Я не знаю, когда это закончится и закончится ли вообще. Я не знаю, сколько потерь в плане человеческих жизней и разрушенной инфраструктуры мы еще получим. Но что я точно знаю, это то, что если хоть даже и не мы, то наши дети уж точно – пушками, ножами, а если придется, даже хоть и зубами, но все равно будут бить, резать или рвать этих животных. За все, что они принесли своим рылом на нашу землю», – написал он.

Бывший народный депутат Михаил Добкин, который ранее был членом пророссийских партий «Партия регионов» и «Оппозиционный блок», резко высказался о российских оккупантах, что сегодня воюют против Украины. Об этом политик написал в своем Instagram.Политик считает, что украинцы еще долго будут ненавидеть россиян за все, что «они принесли своим рылом на нашу землю»В своем сообщении Добкин называет оккупантов «этими животными». Он предсказывает, что нашего восточного соседа будет ненавидеть еще не одно поколение украинцев за то, что принесли войну на нашу землю.Политик также призвал «считать его националистом».В своем сообщении Добкин также разместил видео с записью звуков сирены и взрывов.