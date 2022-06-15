Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 млрд долларов

«Мужество, стойкость и решимость украинского народа продолжают вдохновлять мир. И США вместе с нашими союзниками и партнерами непоколебимы в нашей приверженности украинскому народу, который сражается за свою свободу», — подчеркнул президент США.

Президент США Джо Байден в среду, 15 июня, позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и заявил, что США выделят Украине ещеодин пакет военной помощи на 1 млрд долларов. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Во время разговора глава Белого дома подтвердил, что США продолжат поддерживать Украину, «защищать ее демократию и поддерживать суверенитет и территориальную целостность перед лицом неспровоцированной российской агрессии».Новый пакет помощи будет включать артиллерию и средства береговой обороны, а также боеприпасы для артиллерийских и передовых реактивных систем, «необходимых украинцам для поддержки оборонных операций на Донбассе».Кроме этого, Министр обороны США Ллойд Остин во время брифинга 15 июня уточнил, что в новый пакет помощи войдут высокоточные боеприпасы для РСЗО, 18 гаубиц M777, 36 тысяч снарядов калибра 155 мм, две системы береговой обороны Harpoon, тысячи приборов ночного видения, оптики и так далее.



И еще одна хорошая новость - украинские военные в среду завершили обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и до конца июня Украина получит их для обороны на Донбассе.

Об этом по итогам заседания третьей Контактной группы по обороне Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

"До конца месяца мы передадим системы HIMARS, боеприпасы и подготовленный экипаж для операционного применения в обороне Украины", – отметил он.



Милли добавил, что на сегодняшний день США обеспечили обучение 420 украинцев на гаубицах М777, 300 украинцев – на самоходных гаубицах М109, 129 украинцев – на бронетранспортерах М113, еще 100 – на беспилотниках, и 60 – на HIMARS.

Кроме того, он перечислил общий объем безопасности помощи США Украине: это более 60 тысяч Javelin, более 5000 Stinger, более 700 дронов Switchblade, 20 вертолетов Ми-17, а также сотни тысяч боеприпасов для стрелкового оружия.