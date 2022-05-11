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Главная » Новости » Армия » 2022 » Май » 11 » 13:04:50

США обнародовали список оружия, предоставленного Украине

Сегодня, 13:04:36 255 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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США обнародовали список оружия, предоставленного Украине

Соединенные Штаты выделили более 4,5 миллиарда долларов на военную помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $3,8 млрд – с начала вторжения России 24 февраля 2022 года. Об этом идет речь в сообщении Пентагона от 11 мая 2022.

Отмечается, что решение Министерства обороны США 6 мая об очередных 150 млн. долларов для обеспечения критических нужд Украины является девятым таким "траншем" для МО Украины с августа 2021 года.

Помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине:

  • более 1400 ПЗРК Stinger
  • более 5500 ПТРК Javelin
  • более 14 000 других противотанковых комплексов
  • более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade (дроны-камикадзе)
  • 90 гаубиц калибра 155-мм и более 200 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
  • 72 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц
  • 16 вертолетов Ми-17
  • сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV, "Хамви")
  • 200 бронетранспортеров M113
  • более 7000 единиц стрелкового оружия
  • Более 50 млн патронов
  • 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов
  • 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost
  • ракетные системы с лазерным наведением
  • БПЛА Puma
  • БПЛА береговой обороны
  • 17 контрбатарейных радаров
  • четыре контрминометных радара
  • два радара воздушного наблюдения
  • противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore
  • С-4 взрывчатые вещества и взрывное оборудование для расчистки помех
  • системы защищенной связи
  • приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры
  • коммерческие услуги по спутниковым снимкам
  • средства защиты от взрывоопасных предметов
  • химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты
  • медицинское обеспечение, включая аптечки
  • оборудование для РЭБ
  • полевая техника и запчасти
 

"Соединенные Штаты также продолжают сотрудничество со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты", - говорится в сообщении Пентагона.

"Когда Московия начала большую войну против Украины, то рассчитывала, что быстро сможет достичь своих целей (комбинированный удар воздушного десанта и наземных сил должен был парализовать Киев), чтобы Запад не успел отреагировать и соответствующая помощь не сыграла критическую роль", - констатировал военный эксперт Николай Белесков.

 

Но случилось иначе

“После 24 февраля помощь предоставили на сумму в 3,8 млрд долларов. То есть, по объемам все ближе приближаемся к показателю всего бюджета ВСУ в 2021 году, который был в районе около 4,5 млрд долларов”, – прокомментировал эксперт.

По его словам, США предоставили почти треть всех средств от брони, которые мы получили от иностранных партнеров. А бронежилеты и шлемы от американцев уже достаточны для защиты около 18 бригад ВСУ.
Тэги: вооружение, война в Украине, ленд-лиз, США, украина, помощь
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