США обнародовали список оружия, предоставленного Украине

Помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине:

более 1400 ПЗРК Stinger

более 5500 ПТРК Javelin

более 14 000 других противотанковых комплексов

более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade (дроны-камикадзе)

90 гаубиц калибра 155-мм и более 200 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

72 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц

16 вертолетов Ми-17

сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV, "Хамви")

200 бронетранспортеров M113

более 7000 единиц стрелкового оружия

Более 50 млн патронов

75 000 комплектов бронежилетов и шлемов

121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost

ракетные системы с лазерным наведением

БПЛА Puma

БПЛА береговой обороны

17 контрбатарейных радаров

четыре контрминометных радара

два радара воздушного наблюдения

противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore

С-4 взрывчатые вещества и взрывное оборудование для расчистки помех

системы защищенной связи

приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры

коммерческие услуги по спутниковым снимкам

средства защиты от взрывоопасных предметов

химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты

медицинское обеспечение, включая аптечки

оборудование для РЭБ

полевая техника и запчасти

"Соединенные Штаты также продолжают сотрудничество со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты", - говорится в сообщении Пентагона.

"Когда Московия начала большую войну против Украины, то рассчитывала, что быстро сможет достичь своих целей (комбинированный удар воздушного десанта и наземных сил должен был парализовать Киев), чтобы Запад не успел отреагировать и соответствующая помощь не сыграла критическую роль", - констатировал военный эксперт Николай Белесков.

Соединенные Штаты выделили более 4,5 миллиарда долларов на военную помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $3,8 млрд – с начала вторжения России 24 февраля 2022 года. Об этом идет речь в сообщении Пентагона от 11 мая 2022.Отмечается, что решение Министерства обороны США 6 мая об очередных 150 млн. долларов для обеспечения критических нужд Украины является девятым таким "траншем" для МО Украины с августа 2021 года.

Но случилось иначе

“После 24 февраля помощь предоставили на сумму в 3,8 млрд долларов. То есть, по объемам все ближе приближаемся к показателю всего бюджета ВСУ в 2021 году, который был в районе около 4,5 млрд долларов”, – прокомментировал эксперт.По его словам, США предоставили почти треть всех средств от брони, которые мы получили от иностранных партнеров. А бронежилеты и шлемы от американцев уже достаточны для защиты около 18 бригад ВСУ.