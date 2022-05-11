США обнародовали список оружия, предоставленного Украине

Соединенные Штаты выделили более 4,5 миллиарда долларов на военную помощь Украине с начала работы администрации Байдена, в том числе примерно $3,8 млрд – с начала вторжения России 24 февраля 2022 года. Об этом идет речь в сообщении Пентагона от 11 мая 2022.
Отмечается, что решение Министерства обороны США 6 мая об очередных 150 млн. долларов для обеспечения критических нужд Украины является девятым таким "траншем" для МО Украины с августа 2021 года.
Помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине:
- более 1400 ПЗРК Stinger
- более 5500 ПТРК Javelin
- более 14 000 других противотанковых комплексов
- более 700 тактических беспилотных летательных систем Switchblade (дроны-камикадзе)
- 90 гаубиц калибра 155-мм и более 200 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм.
- 72 тактических транспортных средств для буксировки 155-мм гаубиц
- 16 вертолетов Ми-17
- сотни бронированных высокомобильных многоцелевых колесных транспортных средств (HMMWV, "Хамви")
- 200 бронетранспортеров M113
- более 7000 единиц стрелкового оружия
- Более 50 млн патронов
- 75 000 комплектов бронежилетов и шлемов
- 121 тактическая беспилотная воздушная система Phoenix Ghost
- ракетные системы с лазерным наведением
- БПЛА Puma
- БПЛА береговой обороны
- 17 контрбатарейных радаров
- четыре контрминометных радара
- два радара воздушного наблюдения
- противопехотные боеприпасы M18A1 Claymore
- С-4 взрывчатые вещества и взрывное оборудование для расчистки помех
- системы защищенной связи
- приборы ночного видения, тепловизионные системы, оптика и лазерные дальномеры
- коммерческие услуги по спутниковым снимкам
- средства защиты от взрывоопасных предметов
- химические, биологические, радиологические, ядерные средства защиты
- медицинское обеспечение, включая аптечки
- оборудование для РЭБ
- полевая техника и запчасти
"Соединенные Штаты также продолжают сотрудничество со своими союзниками и партнерами, чтобы определить и предоставить Украине дополнительные возможности для защиты", - говорится в сообщении Пентагона.
"Когда Московия начала большую войну против Украины, то рассчитывала, что быстро сможет достичь своих целей (комбинированный удар воздушного десанта и наземных сил должен был парализовать Киев), чтобы Запад не успел отреагировать и соответствующая помощь не сыграла критическую роль", - констатировал военный эксперт Николай Белесков.
Но случилось иначе
“После 24 февраля помощь предоставили на сумму в 3,8 млрд долларов. То есть, по объемам все ближе приближаемся к показателю всего бюджета ВСУ в 2021 году, который был в районе около 4,5 млрд долларов”, – прокомментировал эксперт.
По его словам, США предоставили почти треть всех средств от брони, которые мы получили от иностранных партнеров. А бронежилеты и шлемы от американцев уже достаточны для защиты около 18 бригад ВСУ.