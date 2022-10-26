Система ПВО NASAMS уже в Украине: в чём преимущества и недостатки

"Мы только что поставили две системы NASAMS. ... Две из них мы передали правительству [США] пару недель назад. Они уже устанавливаются в Украине сегодня", - заявил Хейс.



По его словам, эта система ПВО малой дальности может сбивать цели от беспилотников до баллистических ракет и истребителей.

Что такое NASAMS?

Начнём с того, что их три версии. Первая, самая старая, похожа на наши классические ПРО комплексы: радар, командный пункт, пусковая установка. Но начиная со второй версии, NASAMS превращается в противоракетную распределённую систему обороны. Вместо одного радара, в батареи ПВО поставляется 8 мобильных радаров AN/MPQ—64F1, вместе с системой оптического обнаружения цели MSP500 — системы жутко навороченных сенсоров способных и днём и ночью вести высокотехнологичное наблюдение за небом в огромном расширении, с целью фиксации и идентификации цели, обнаружения «треков» запусков ракет, помощи в обходе тепловых ловушек. Также в комплекте батареи идёт Fire Distribution Centre — центральный пункт принимающий все эти сигналы с радаров и оптических сенсоров, анализирующий и идентифицирующий цели.

Благодаря этому, NASAMS становится распределённой сетевой системой противоракетной обороны. Несколько небольших мобильных радаров, умещающихся в кузов грузовика, позволяют покрывать больше площади и намного точней наводить на цель.

Обмен данными с НАТО

Но самое главное даже не это, а то, что NASAMS II оснащены Link 16 — стандартным интерфейсом обмена данных в НАТО. Это позволяет интегрировать ПРО комплекс в глобальную сеть обмена данных НАТО. Все современные разведывательные и боевые самолеты (включая знаменитый Hawkeye), корабли, радары и ПВО/ПРО комплексы общаются между собой через Link 16. Сейчас идут тесты по подключению к сети разведывательно-ударных БПЛА (Grey Eagle, Reaper, etc).

Для Украины это фактически первый шаг в сторону интеграции своей ПВО в НАТО, открывающий теоретическую возможность «наводить» HASAMS на цели в режиме реального времени с данных американских разведывательных систем.

Но даже без данных от НАТО, Украина получает возможность продолжать наращивать количество американских радаров, и создавать внутри страны разветвлённую мобильную распределённую наблюдательную сеть, засекающую пуски ракет и самолетов, при этом оставаясь очень подвижной, гибкой и незаметной. Несколько FDC будут принимать на вход все эти данные и передавать целеуказание к пусковым установкам. Каждая из компонент очень компактна, помещается в обычный грузовик и время ее развертывания занимает буквально 2-3 минуты.

Самонаводящиеся ракеты AIM-120 AMRAAM

После обнаружения цели в дело вступает пусковая установка и ракеты. В первой итерации NASAMS основными ракетами были высокоточные самонаводящиеся ракеты класса воздух-воздух AIM-120 AMRAAM — главные ракеты американских ВВС. Обладая скоростью под 5000 километров в час, умея маневрировать, менять траекторию и следовать за целью, эти ракеты идеально подходят для поражения и «Калибров» (маневренных ракет летящих со скоростью около 1000 км в час на высоте в 100 метров), и X101 (скорость до 3000 км в час) и конечно же всего того советского хлама что сейчас летит в тыл Украины.



Остаётся открытым вопрос с «Искандерами», так как эти ракеты летят по баллистической траектории, из-за чего их трудно обнаружить (нужны радары раннего обнаружения), и в конце перед поражением цели разгоняются до 7000 км в час, умея при этом маневрировать и отстреливать тепловыми ловушками. Из-за этого любой системе ПВО в мире справится с Искандерами довольно трудно (надо у турков угнать С400), но судя по западным аналитическим блогами, у NASAMS хотя бы будет больше шансов сбить «Искандер» чем у любой другой существующей ПВО и ПРО системы Украины.

Также во второй версии NASAMS были разработаны улучшенные ракеты, обладающие на 50% большей дальностью и более точным поражением цели, и добавлена опция стрельбы ракетами ESSM — самым продвинутыми ракетами созданными для защиты кораблей. Они способны поражать маневрирующие гиперзвуковые ракеты последнего поколения класса «анти-корабельных» (привет «Оникс»).

В 2019 была представлена 3-я версия NASAMS, с кучей обновлений: улучшенный центр контроля огня похожий на салон Тесла, новые радары, модульные пусковые установки, способные, помимо прочего, пускать немецкие IRIS-T, которые Германия уже передала Украине).

Новейшие комплексы ПВО NASAMS уже произведены и устанавливаются в Украине. Об этом заявил исполнительный директор Raytheon Technologies Грег Хейс в эфире CNBS.