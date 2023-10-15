Уникальный дрон «Фурия» привел в ужас россиян и оставил их без ПВО. ВИДЕО

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Беспилотный авиационный комплекс А1-СМ "Фурия"

Украинские защитники продемонстрировали эффективное использование боевого дрона-разведчика "Фурия" в ходе боевой операции. Этот беспилотник успешно справился с задачей, вызвав панику среди орков и нейтрализовав дефицитную систему противовоздушной обороны у российских оккупантов. Дрон имеет внушительный радиус действия в 50 километров и способен оперировать на высоте до 2,5 километров, обеспечивая длительное время в воздухе и точное выполнение боевых задач."Фурия" была разработана украинскими специалистами и поступила на вооружение еще до начала полномасштабного российского вторжения. Этот беспилотник, известный также как крыло А1-СМ "Фурия", является одним из лучших в своем классе и широко используется в настоящее время. Он оборудован камерой с зумом, идеальными характеристиками и способен эффективно разведывать вдоль линии фронта, а также корректировать артиллерийский огонь при необходимости.Боевой вылет дрона включал сопротивление российской ПВО и успешное противостояние технике оккупантов. Операторы дрона, внимательно следящие за движением вражеской техники, выявили российскую гаубицу, которую оккупанты пытались замаскировать в лесополосе. С помощью точных координат дрон навел артиллерию, что привело к уничтожению движущейся цели с минимальными потерями для украинской стороны.Пилот дрона продолжил мониторинг территории, обнаруживая места дислокации и склады вражеских сил. В ходе возвращения обратно дрон столкнулся с вражеской ПВО, и операторы были вынуждены совершить умелый маневр для избежания попадания. Несмотря на уменьшающийся заряд аккумулятора, дрон успешно вернулся к базе, предоставив ценную информацию о позициях противника и обеспечив украинским военным стратегическое преимущество в борьбе против оккупации.