Наихудший сценарий войны для Украины уже позади - Резников

В полномасштабной войне с Россией наихудший сценарий для Украины уже позади, утверждает министр обороны Украины Алексей Резников.

"Мы находимся на стадии стабилизации всего фронта или линии столкновения с незначительными перемещениями подразделений. Мы создали там много хороших средств сдерживания", - заявил Резников в интервью Си-эн-эн.

Резников сказал, что, по его мнению, Украина стоит на пороге нового этапа войны, начав свою контрнаступательную кампанию.

Однако долгое противостояние, по его словам, может вызвать усталость международного сообщества от этой войны, что скажется на эффективности военной помощи Украине.