Какое оружие Украина получила от США, НАТО и других стран-союзников. СПИСОК

С начала полномасштабной войны страны Запада предоставили Киеву военную помощь на миллиарды долларов США. ТСН рассказывает, какое оружие Вооруженные Силы Украины уже получили.

Для подготовки этого текста использовались данные из открытых источников, рассекреченных на государственном уровне.

Что Украина получила по состоянию на 13 января 2023 года

От западных союзников Украина получила разнообразное вооружение: от гранатометов, стрелкового оружия, патронов до танков, противотанковых управляемых ракетных комплексов и тактических беспилотных летательных систем.

К примеру, в Белом Доме 6 января 2023 объявили о предоставлении Украине нового пакета оборонной помощи на сумму 3,75 млрд долларов. Также с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ВСУ получили от США и других союзников:

Противотанковые управляемые ракетные комплексы Javelin (США).

Переносные ЗРК Stinger (США).

Тактические беспилотные летательные системы SwitchBlade (США).

155-мм гаубицы M777 (США).

Беспилотные воздушные системы Phoenix Ghost (США).

Ракетные установки HIMARS (США).

Зенитные управляемые ракеты класса "земля-воздух" Sea Sparrow (США).

Переносные зенитно-ракетные комплексы "Перун" (Польша).

Танки Т-72М/M1 (Польша).

Реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" (Польша).

Противотанковые комплексы NLAW (Великобритания).

Переносные зенитно-ракетные комплексы Starstreak (Великобритания).

Переносные ракетно-зенитные комплексы LMM Marlet (Великобритания).

Мобильные зенитно-ракетные комплексы Stormer HVM (Великобритания).

Ракеты Brimstone (Великобритания).

Зенитные самоходные установки FlakPz Gepard (Германия).

155-мм колесные самоходные артиллерийские установки Caesar (Франция).

Противотанковые комплексы MILAN (Франция).

Самоходные артиллерийские установки PzH 2000 (155-мм калибр) (Нидерланды).

Системы противовоздушной обороны С-300 (Словакия).

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 калибром 155 мм (Словакия).

Самоходные артиллерийские установки DANA и DANA M2 (Чехия).

20 реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire (Чехия).

Переносные зенитно-ракетные комплексы Mistral (Норвегия).

Буксированная гаубица FH70 (Италия).

Также Украина должна получить в ближайшее время БМП (боевая машина пехоты) Bradley, ЗРК (зенитно-ракетные комплексы) Patriot, бронеавтомобиль AMX-10RC, многоцелевой БТР Bastion, роту (14 по стандартам НАТО) танков Leopard 2, САУ Archer, артиллерийские установки САУ Paladin со 155-мм пушкой, ЗРК Hawk и ПЗРК Stinger. Потенциально Великобритания планирует передать 10 танков Challenger 2.



Танк Challenger 2



Танк Challenger 2 / Фото: commons.wikimedia.org

В агентстве Sky News рассказали о том, что Великобритания рассматривает возможность передачи Украине 10 танков Challenger 2. В настоящее время это основной боевой танк Великобритании. Приняли его на вооружение в 90-е годы прошлого века. Бронемашина производится компанией Виккерс Дефенс Системс (ныне часть компании BAE Systems).

Основное оружие, используемое на танке Challenger 2 — нарезная пушка калибра 120 мм L30A1, которая является преемницей орудий, стоящих на Challenger и Chieftain. Отливается она методом электрошлаковой переплавки и на сегодняшний день является единственной нарезной пушкой этого калибра, используемой НАТО.

Дополнительное оружие - спаренный с пушкой 7,62 мм пулемет L94A1.

Танк Leopard 2



Танк Leopard 2 / Фото: commons.wikimedia.org

Leopard 2 – основной боевой танк, который создала немецкое предприятие Krauss-Maffei Wegmann. Стал преемником Leopard 1. Производство танка началось в 1979 году и за этот период было выпущено 3200 моделей.

Сегодня существует множество вариантов Leopard 2, каждый из которых получил определенные улучшения. Основное вооружение серийной версии танка является 120 мм гладкоствольная пушка Rheinmetall. Она полностью стабилизирована, поэтому может вести огонь разными типами боеприпасов.

ЗРК NASAMS



ЗРК NASAMS / Фото: commons.wikimedia.org

Зенитно-ракетный комплекс NASAMS – совместная разработка норвежской компании Norwegian Kongsberg и американской Raytheon. Он стал первой на Западе ракетной системой, где использовали ракетную систему с локаторной наводкой и ракеты AIM-120 AMRAAM.

10 января 2023 стало известно, что Канада планирует закупить у США передовую зенитно-ракетную установку NASAMS на сумму 300 млн долларов, чтобы позже передать ее Украине. Об этом в своем твиттере написала министер национальной обороны Канады Анита Ананд.

Этот ЗРК можно использовать против крылатых ракет, дронов, самолетов и вертолетов. Дальность выстрелов в зависимости от использованных ракет может составлять от 20 до 180 км, высота поражения – до 21 км.

ЗРК Patriot



ЗРК Patriot / Фото: commons.wikimedia.org

Американский ЗРК (зенитно-ракетный комплекс) Patriot – универсальное средство противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Производство началось в 1980 году, а уже в 1981 году начались первые поставки в войска. На вооружение зенитно-ракетный комплекс был принят в 1982 году.

По словам представителя Пентагона, бригадного генерала Пета Райдера благодаря комплексам Patriot ВСУ смогут усилить возможности своей системы противовоздушной обороны для защиты населения и вооруженных сил.

В ближайшее время украинские военные приступят к тренировкам на ЗРК Patriot в США. Ожидается, что подготовка займет всего несколько месяцев, хотя пока нет точных сроков завершения обучения.

ПВО Hawk



ПВО Hawk / Фото: commons.wikimedia.org

После массированной атаки 10 октября 2022 года многие страны НАТО сразу пообещали Украине дополнительные средства ПВО. В частности, Испания предложила 4 пусковые установки ЗРК MIM-23 Hawk. Также такие же установки пообещали ВСУ и США.

12 января 2023 года в Испании приняли 225 украинских военнослужащих, среди которых 20 будут проходить обучение на системах ПВО Hawk, чтобы противодействовать воздушным атакам.

Разработки ПВО Hawk начались в 1952 году компанией Raytheon. Хотя это оружие далеко не ново, однако оно прошло несколько модификаций и считается гораздо лучше советских аналогов. В частности, за последние 60 лет MIM-23 Hawk получил по меньшей мере 6 важных обновлений. К примеру, последняя версия имеет трехмерный импульсно-доплеровский радар AN/MPQ-64 Sentinel, улучшенную систему радиоэлектронной защиты ракет и возможность наводиться в условиях радиоэлектронного противодействия.

ЗРК Aspide



ЗРК Aspide / Фото: commons.wikimedia.org

7 ноября 2022 стало известно, что в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide, которые ВСУ передала Испания. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Aspide – это не сам зенитно-ракетный комплекс, а название отдельного класса ракет, известных еще с 70-х годов. Изготавливаются они единственной встроенной компанией в Европе MBDA. Aspide – управляемые ракеты средней дальности, которые были построены на базе американских "воздух-воздух" AIM-7 Sparrow.

Следует отметить, что существует две версии ракет. Базовые Aspide отличаются дальностью полета около 12 км и максимальной высотностью до 5,5-6 км. А вот более современная Aspide 2000 часто называют "главным разрушителем самолетов", потому что эти ракеты могут лететь на расстояние более 25 км.

ПЗРК Stinger



ПЗРК Stinger / Фото: commons.wikimedia.org

12 января 2023 года министер обороны Латвии Инара Мурниеце сообщила, что ее страна может передать ВСУ партию ПЗРК Stinger, а также провести обучение украинских военнослужащих. Решение, по словам министерки, будет рассматриваться во время следующей встречи в формате "Рамштайн". Хотя сама Инара считает, что перечень военной помощи уже "в кармане".

ПЗРК Stinger - это американский переносной зенитно-ракетный комплекс класса "земля-воздух", имеющий инфракрасную головку самонаведения. ПЗРК Stinger одноразовые и очень простые в прицеливании. Для эффективной работы нужно два военных — один подносит ракеты, а другой стреляет.

16 декабря 2022 года во время массированной атаки на Киев, командир взвода Андрей Дячук точными выстрелами из ПЗРК Stinger "приземлил" две вражеские ракеты, летевшие в сторону столицы.

ПТРК Javelin



ПТРК Javelin / Фото: commons.wikimedia.org

На самом деле, этот противотанкованный ракетный комплекс уже был очень хорошо знаком украинским бойцам, ведь впервые он попал в ВСУ в 2018 году. Однако в преддверии полномасштабного российского комплекса союзники Украины активизировали поставки этих комплексов. Хотя точное количество, скорее всего, будет известно уже после победы.

Javelin начали разрабатывать еще в 80-х годах в США. Создавали их специально для того, чтобы уничтожать советские танки, учитывая их особенности, тактику использования и разные типы местности, где такие танки могут быть уничтожены.

Дальность полета Джавелинов 2,5 км, что является средним значением прямой видимости в Европе. Ракета отличается так называемым "мягким пуском". То есть во время выстрела с плеча оператор не травмируется. Но главное, Javelin имеет собственную тепловизионную головку самонаведения и после захвата цели будет на нее лететь самостоятельно.

Javelin часто используют украинские военные. К примеру, 2 января 2023 года появилось видео, как эта американская ракета добила танк T-90М "Прорыв".

Противотанковый гранатомет NLAW



Противотанковый гранатомет NLAW / Фото: commons.wikimedia.org

NLAW – легкое противотанковое оружие нового поколения, совместный шведско-британский проект. Производство переносной противотанковой управляемой ракеты началось в 2009 году. По состоянию на 29 декабря 2022 года Украина получила от союзников более двух тысяч NLAW, но поставки до сих пор продолжаются.

Главная особенность этого противотанкового комплекса в простоте его использования и максимальной эффективности. NLAW использовали в самом начале полномасштабной войны, чтобы противодействовать танковому нашествию на подступах к Киеву. В некоторых открытых источниках даже можно найти информацию, которую давали бойцам терробороны и добровольцам.

NLAW задумывалось как массовое оружие для обычных бойцов. В штатном режиме ракета летит на высоте около 4 метров над землей. Одновременно срабатывает магнитный сенсор, который требуется для зафиксирования скопления металла. Танк обычно прошивается сверху.

Беспилотники Bayraktar



Беспилотники Bayraktar TB2 / Фото: commons.wikimedia.org

Украинская армия получила первые беспилотники Bayraktar в июле 2021 года. С тех пор они удачно показывали себя в бою. Однако все эти БПЛА ВСУ закупала у турецкой компании "Baykar Makina". С начала полномасштабной войны эта компания дважды бесплатно передавала свои беспилотники Вооруженным Силам Украины. Последний раз - 28 июня 2022 года. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

Разведывательно-ударные дроны Bayraktar TB2 способны разгоняться до 200 км/ч и могут подниматься на высоту до 8 км. Байракторы сбрасывают авиабомбы и управляемые противотанковые ракеты. Дрон может находиться в полете в течение суток. При этом цена Байрактара в гривнах вместе со станцией управления составляет от $30 до $70 миллионов за комплект из 6 беспилотников, двух мобильных наземных пунктов управления и комплекта вооружений.

Гаубица М777



Гаубица М777 / Фото: commons.wikimedia.org

Гаубица М777 — новейшая серийная артиллерийская система, разработанная британской компанией BAE Systems в начале 2000-х годов. С 2005 года он находится на вооружении США.

Есть три версии гаубицы: базовая, с оптическим прицеливанием, с возможностью вести огонь высокоточными снарядами M982 Excalibur.

Новейшее вооружение широко используется ВСУ. К примеру, 26 декабря 2022 года бойцы показали, как они поражают склады с боеприпасами противника на Бахмутском направлении.

Switchblade 600



Switchblade 600 / Фото: YouTube

Switchblade 600 могут летать там, куда российские системы ПВО просто не могут достать. 27 октября 2022 года министр обороны Алексей Резников в интервью Politico сообщил, что через несколько недель Украина получит от США первую партию этих дронов-камикадзе.

У этих беспилотников несколько модификаций. Предназначены для Switchblade 600 для уничтожения легкой и бронированной техники, живой силы. Дрон отличается компактными размерами, поэтому его можно носить с собой в рюкзаке (вместе с пусковой установкой), а весит он всего 23 кг. После запуска аппарат раскрывает свои крылья, а оператор ведет его к цели с помощью планшетного ПК.

Система управления оснащена зашифрованными бортовыми каналами передачи данных и модулем GPS с селективной доступностью и защитой от подмены сигнала (спуфинга).

Напомним, что в апреле 2022 года Украина получила от США дроны-камикадзе Switchblade 300, применяемые только против живой силы противника.

Гаубица Caesar



Гаубица Caesar / Фото: commons.wikimedia.org

В первом квартале 2023 года Франция передаст Украине еще шесть гаубиц Caesar. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Артиллерийские системы Caesar французского производства отличаются высокой точностью и мобильностью. К работе их можно подготовить за один час, а чтобы свернуть и уйти с позиции понадобится всего 40 секунд.

Российскую технику эти гаубицы могут уничтожать на расстоянии до 50 км. Мобильность и маневренность Caesar получили благодаря колесному шасси. Установка оборудована автоматизированной системой самопривязки и самонаведения на цель. За одну минуту гаубица может произвести до 5 выстрелов и использовать несколько типов боеприпасов калибра 155 мм.