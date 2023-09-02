Как поменялась война в Украине за полгода 2023. АНАЛИТИКА

В феврале-марте 2023 года российские войска пытались проводить отчаянные попытки наступательных операций на Угледарском, Бахмутском и Авдеевском направлении. Эти бои были тяжелыми и для украинских войск, в частности, драма в самом Бахмуте выходила на пик своего развития.

Спустя полгода, ситуация поменялась. Украинские войска уже третий месяц проводить активные наступательные действий с проявлением твердо-отслеживаемой инициативы на Запорожском фронте, имеют тактические успехи на Бахмутском направлении и минимизируют возможности активизации российских действий на Купянском и Кременском направлениях.

За последние полгода война существенным образом поменялось за счет появления новых возможностей украинской и российских армий.

Давайте проследим наиболее общие изменения динамики происходящего, чтобы объяснить, почему то, что происходит сейчас - закономерность, выстроенная за счет грамотного управления войсками. И постараемся дать некий прогноз на следующие полгода.

Начнем с политических окрашенных событий:

Из наиболее очевидного, мы уничтожили "Вагнер". И, безусловно, ликвидация некими лицами господина Пригожина и Уткина, это лишь очевидная для всех кульминация данного эпохального события. Тот самый "Вагнер", как инструмент отчаянных, но не безуспешных попыток захватить нашу землю, прекратил свое существование. Сила, которая умела на уровне взаимодействия рот и взводов, вести боевые действия на "хорошем тактическом уровне", уже нет, за исключений некоторых подразделений из числа 35 общевойсковой армии. Снята практически окончательно угроза центральной части подконтрольной Украине Донецкой области - ось Славянск-Краматорск-Константиновка-Дружковка. Взятие Донецкой области (куда еще входят такие города как Покровск, Мирноград, Курахово, Доброполье, Селидово, Авдеевка) не представляется возможным и даже скептики это подтверждают. Хотя еще в феврале кто-то там чем-то грезил...

Отсутствие ощутимых последствий мартовских раундов переговоров Пекином и Москвы. Вполне очевидно, что Китай, как основной производитель номенклатуры нелетального оборудования, помогает рф, но никаких особых доказательств на летальное обеспечение, не поступало. Механизм параллельного импорта (контрабанды) никто не отменил, но и расширения возможностей у нашего противника тоже не замечено.

Украина стала кандидатом в НАТО без ПДЧ. Нормальное событие, равно как и вполне себе символический, и на самом деле, ни к чему не обязывающий ордер на арест Путина, в любом случае, не способствует развитию "международных" визитов "лидера" рф, равно как и агрессивное поведение в сторону стран НАТО. Путин так и не выезжает с россии, а событие с мятежом Пригожина показывают, что он действительно находится не в лучшей психологической форме. Да и вообще, если проанализировать его заявления, такое ощущение, что он утратил способность говорить "мы еще ничего не начинали" и т.д. Все скромнее и скромнее пропаганда, все больше классических "мы восстанавливаем, мы помогаем". На фоне осенних и зимних заявлений он существенно охладил свою риторику. Равно как и шестерки. Впрочем, обольщаться не стоит.

Перейдем к социально-политическим и военным аспектам:

До конца весны этого года, Москва, фактически, как основной налогоплательщик этой страны, не участвовала в войне. Это было исправлено, инвестиционный и репутационный имидж и издержки от налетов украинских дронов накапливают недовольство и убытки, что уже хорошо. Не забываем, что именно Москва совсем недавно чуть ли не через день принимала борты с Шахидами с Ирана. Да, именно тогда, когда бомбили украинские электростанции. Сейчас, вероятно, этот, наиболее простой способ доставки, полностью водрузился на Каспий и на собственное производство в Елабуге, однако, как мы все понимаем, Астраханский морской порт и завод в Елабуге - в текущих реалиях, это уже вполне реальные цели. Да и места запуска дронов с весны стали активно подвергаться ударам (Крым, Кубань).

Смена акцентуаций в украинском обществе на проблему с коррупцией была начата еще в прошлом году. Этим летом она достигла ключевой фазы развития. Надо быть очень наивным человеком, чтобы не понимать, что этот аспект жизни, был поднят за ключевой в это время не просто так. Очевидное "замещение" аспекта "тяготы войны" на "проблемы тыла", это как минимум, признак зрелости войны. Это говорит о том, что с точки зрения эволюции, война постепенно подходит к своему логическому завершению. Сейчас готовят почву для политической трансформации страны, закладывая основу для "афтершоков" (сравнение с землетрясением весьма точно).

Активизация военкоматов и формирование новых частей. Это говорит о том, что украинская армия здраво оценивает текущий наряд сил и не допускает ошибок россиян прошлой осенью, когда они, вместо создания с нуля новых бригад и т.д., фактически, 70% своих мобилизованных отправили на доукомплектование имеющихся сил. Значит у нас, что очевидно, доля потерь меньше, раз мы, даже на эту осень с временем формирования до весны, готовим еще несколько бригад и формируем десятки стрелецких батальонов в дополнение к имеющимся бригадам (решение, конечно, не самое замечательное, но это лучше, чем то, что мы видели с ТРО прошлым летом и осенью).

Стабилизация направлений и страх дронов. Только за прошлый август россияне выпустили по нам минимум 119 Ланцетов, причем доля успешных или условно-успешных ударов там на уровне 75%. Много ли это? Весьма много. Но если поделить на количество дней в месяце, это и не так страшно, как может показаться. И это при том, что у них этот рост использования ланцетов вырос на уровне отчаянной попытки удержать свою оборону, а не, например, попробовать наступать. Мы знаем, что все их попытки наступать не увенчались даже тактическим успехом. Использование FPV-дронов обеими сторонами уже идет на тысячи в месяц, к концу года рассчитываю на цифру в 6000 FPV-дронов в месяц на обе стороны (хотя вряд ли нам это все будут показывать, это уже стало рутиной). Дроны меняют войну, уменьшают значение и возможности артиллерии, равно как и количество. Беспилотная разведка позволяет нам спокойно уничтожить ранее почти неуничтожаемые "Пионы", в силу их дальности стрельбы (они редко приближались к пятнадцатикилометровой зоне фронта). Все действия стороны уже сильно осторожны. Россияне уже не проведут оперативного наступления, а украинцам, пока количество дронов у противника не станет сверхбольшим, нужно реализовать последнее крупное наступление этой войны на юге. И в запасе есть еще несколько месяцев, максимум, до середины весны.

Появление крылатых ракет, огромное количество кассетных боеприпасов - появление в товарных или довольно нормальных количествах весьма серьезного поражающего компонента.

Успешные операции в рф и стадия "принятия" ответственности - Украина уже не боится откровенничать насчет успешных операций с мостом, Псковом и т.д. Напоминаю, что в декабре прошлого года мы радовались двум слегка поврежденным тушкам, а сейчас обыденностью является полное уничтожение ИЛ-76 и ТУ22М3.

Окончание "зерновой сделки" - фактически, развязывание рук для возобновления операций в море. Результаты мы уже видели. И это замечательно. Меньше договорняков, больше реальной войны. Быстрее закончат.

Геноцид средство ПВО и РЭБ. За эти полгода Украина уничтожила только ТОРов и БУКов больше, чем в российском госконтракте на 5 лет их производства. Ощутимых потерь средств украинской ПВО с апреля не фиксировалось.



Стратегия войны также поменялась - она линейна и понятна. Реальных "вилок" событий не прослеживается. Добивать и выходить на условные границы 2022 (их нет, но если взять юг, то формально будет откат к Крыму и захваченной еще в 2014 году части Донбасса), и говорить "пока-пока". Ну или добивать при помощи ожидаемых GLSDB и F16.