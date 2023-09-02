Репортаж New York Times о продвижении украинской армии к Азовскому морю и Мариуполю. ФОТО

The New York Times опубликовала репортаж о продвижении украинской армии на фронте. Из него следует, что главной движущей силой в атаке ВСУ стали сотни небольших штурмовых групп, часто состоящих всего из восьми-десяти солдат.

Им дают задание атаковывать конкретную траншею, лесополосу или дом. При таком подходе украинцам удается постепенно выбивать российских военных из деревень, которые те используют как опорные пункты. Так, после захвата села Урожайное украинские военные обнаружили вокруг него две линии траншей и лабиринты туннелей, которые позволяли российским войскам стрелять в одном месте и быстро оказываться в другом. Теперь Урожайное стало базой для украинцев.

Таким образом ВСУ двигаются по двум маршрутам. С севера на юг они идут к Азовскому морю в поисках места, в котором можно будет прорвать оборону и атаковать снабжение российских войск из оккупированного Крыма. На западном направлении украинские силы продвигаются по пути к Мариуполю. На этом направлении ключевой стала деревня Работино.

Украинцам предстоит еще около 95 километров пути к побережью и как минимум одна хорошо укрепленная российская оборонительная позиция.

«Россияне оказывают яростное сопротивление, защищаясь укрепленными позициями, минными полями и атаками с воздуха. Морпехи ожидают, что бой будет кровавым и медленным», — пишет газета.



Журналисты газеты, посетившие позиции морпехов, сражающихся за путь к Мариуполю, считают, что ежедневный успех измеряется в сантиметрах, а не километрах. Однако в совокупности десятки ежедневных атак приносят успехи и создают проблемы для перенапряженных российских сил.

Фоторепортаж

Украинские морские пехотинцы отрабатывают поквартирный бой во время учений в районе Угледара в августе.

Украинский солдат на артиллерийской позиции в Бахмутском районе.

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Морской пехотинец бежит во время учений. Путь вперед в контрнаступлении был изнурительным.

Украинские солдаты с пополнением артиллерийского запаса для своей 122-миллиметровой гаубицы в районе Бахмута.

Украинский солдат ищет над головой беспилотник, который он слышит.

Украинские морские пехотинцы во время учений. У военных нет такой роскоши, как много времени на обучение.

Морская пехота ВСУ во время учений в районе Угледара.

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New York Times. Гаэль Гирбес и Дмитрий Яценко предоставили репортажи с линии фронта.