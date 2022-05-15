Как выглядит новый жилой район в Буче. Фоторепортаж после оккупации

Украинские фотографы посетили город Буча, чтобы показать вам последствия "русского мира", который там пронесся.

ТСН.ua посетил Бучу, которая очень пострадала от рук российских оккупантов. Рашисты не жалели ни чего и никого. Они беспощадно разрушали дома жителей, насиловали, пытали и убивали мирных людей, забирали с собой украинские "трофеи" в виде награбленных унитазов, стиральных машин, миксеров, посуды, белья, одежды, часов, ноутбуков, детских игрушек… – все, о чем они могут только мечтать.

Изуродованная Буча понемногу приходит в себя после ужасной оккупации. Увидеть ее последствия собственными глазами было немного жутко, ведь в реальности все выглядит не так, как на фото, а еще ужаснее.

Разрушенные дома, большинство из которых похожи на свалки строительных материалов и стекла, расстрелянные автомобили, следы гусениц от российских танков на асфальте.



Мы посетили ЖК "Новая Буча"

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Мы посетили один из новых жилых массивов города – "Новая Буча", который пострадал от российской армии.

Здесь есть новостройки, в которых люди живут 2-5 лет. Есть такие, в которых не прожили еще и года. А кто-то только сделал ремонт в новой квартире, на которую собирал деньги полжизни, но так и не успел в нее заехать, потому что у российских оккупантов были на нее другие планы.

Кто-то спасал свою семью от войны на Донбассе, приобрел жилье в Киевской области, а Россия и здесь их нашла, и во второй раз разрушила их дом.

С начала войны обстрелы здесь не прекращались до самого освобождения города от россиян.

В начале марта снаряд попал в крышу одного дома "Новая Буча", повредив его.



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На следующий день рашисты выпустили авиабомбу в дом напротив и разрушили его.

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От взрывной волны в домах вокруг вылетели окна, изувечились балконы.

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Жилой комплекс по соседству – "Буча квартал" – тоже обстреляли. Выбитые стекла и следы от пуль на домах до сих пор напоминают о "русском мире".

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