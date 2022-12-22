Убийства мирных жителей в Буче. Названы имена более 20 псковских десантников. ВИДЕО 18+

«Дорога смерти» в Буче

В конце марта российские войска покинули город Буча в Киевской области, который был оккупирован чуть менее месяца. После того, как в город были допущены журналисты, в СМИ появились многочисленные фотографии найденных на Яблонской улице тел убитых мирных жителей. Некоторые лежали со связанными за спиной руками, некоторые — рядом с велосипедами, на которых они передвигались по городу. Рассказывая о времени, проведенном в оккупации, местные жители называли Яблонскую улицу «дорогой смерти».

Убийства на Яблонской, как пишет NYT, были не случайностью, а частью плана российских войск по продвижению к Киеву. Зайдя в Бучу, российские военные достигли Яблонской улицы, пересекающей город с юго-востока на северо-запад, и начали стрелять по всему, что двигалось — включая мирных жителей.

На записи с уличных камер наблюдения попали передвижения российских войск и моменты убийства как минимум нескольких мирных жителей. Российские военные пытались сломать камеры, разбивая их прикладами, но некоторые уцелели и продолжили записывать все, что происходило вокруг.

Убийства мирных жителей на Яблонской





3 марта камеры зафиксировали момент убийства мирного жителя Владимира Ручковского, который ехал на машине. Он был убит выстрелом из танка, выехавшего на перекресток Яблонской.

Момент убийства Владимира Ручковского. Скриншот

На следующий день, 4 марта, российские войска начали обыскивать дома местных жителей в поисках мужчин призывного возраста. Задержанных забирали в штаб российских военных, который располагался в доме 144 по Яблонской улице, где их допрашивали.

At around 11am, Russian soldiers found the men and forced all nine out of the house. They searched them for military tattoos, then marched to 144 Yablunska Street, a four-story office building they'd turned into a base. “Walk to the right, bitch,” one of the soldiers orders them. pic.twitter.com/BooC1FncQo — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022



Около 11 утра российские военные вломились в дом, где спрятались украинские бойцы — в основном, добровольцы из теробороны. Девятерых человек вывели из здания, выстроили цепью и под дулами автоматов повели в штаб. Кадры с ними NYT опубликовала в мае. Семеро из этих мужчин были расстреляны. Фотографии с их телами, лежащими около здания штаба, также появились в СМИ после отхода российских войск.

Позже в этот же день, когда российские войска продвигались дальше по Яблонской улице, были убиты еще как минимум трое человек. Один из них шел домой с продуктами для жены и сына. Другой вместе с семьей пытался уехать из города. Имя третьей жертвы установить не удалось.

Всего журналисты NYT установили имена 36 человек, убитых в Буче.

Звонки в Россию

Как выяснили журналисты NYT, после расстрела задержанных бойцов теробороны с их телефонов было совершено несколько звонков на российские номера. Изучив данные о соединениях, журналисты вычислили не менее 16 военных, которые позвонили в Россию суммарно 38 раз.

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5 марта российские подразделения двинулись дальше по Яблонской улице. Продвигаясь, они стреляли даже когда не было видимых угроз. В этот день за три часа были убиты не менее восьми человек. На камеру попал в том числе момент убийства жительницы Бучи Ирины Филькиной — ее по фото руки с маникюром опознала местная визажистка Анастасия Субачева, у которой Филькина брала уроки. Выводы NYT подтверждаются расследованием «Важных историй», опубликованным в июне. Журналисты нашли одного из двоих выживших при расстреле бойцов теробороны, Ивана Скибу. Журналисты поговорили с ним и выяснили, как ему удалось остаться в живых, а также получили доступ к его телефону, которым тоже пользовались российские военные. Изучив исходящие звонки, «Важные истории» идентифицировали восьмерых псковских десантников из 104-го и 234-го полков. Как минимум троих из них к этому моменту уже не было в живых.5 марта российские подразделения двинулись дальше по Яблонской улице. Продвигаясь, они стреляли даже когда не было видимых угроз. В этот день за три часа были убиты не менее восьми человек. На камеру попал в том числе момент убийства жительницы Бучи Ирины Филькиной — ее по фото руки с маникюром опознала местная визажистка Анастасия Субачева, у которой Филькина брала уроки.

Изучив данные звонков, а также записи и документы, оставшиеся в домах, которые были заняты российской армией, журналисты NYT установили имена как минимум 22 военнослужащих из 234-го полка.

Журналисты NYT подчеркивают, что не могут утверждать, были ли конкретно эти военные непосредственно причастны к убийствам. Однако доказательства свидетельствуют, что они были рядом с местами расстрелов в то время, когда они происходили.

«Флакон», «Астра» и «Уран»

В разговорах военных, проанализированных журналистами NYT, фигурировали несколько позывных — «Флакон», «Астра» и «Уран». Первые два, как выяснили журналисты NYT, принадлежат командирам батальонно-тактических групп 234-го полка. Под позывным «Уран» фигурирует командир этого полка Артем Городилов. Все они, как свидетельствуют записи с камер наблюдения, были непосредственно рядом с местами убийств мирных жителей.

В июле 2021 года подполковник Артем Городилов был признан лучшим командиром парашютно-десантного полка. Отличившихся награждал лично командующий ВДВ Андрей Сердюков.

После отхода российских войск из Киевской области Городилов был удостоен звания полковника. Церемония прошла в начале апреля, через несколько дней после того, как в СМИ появились фотографии из Бучи.

Минобороны России назвало опубликованные фото «постановкой киевского режима» и заявило, что за то время, пока Буча находилась под контролем российских войск, «ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий». Спустя неделю Владимир Путин назвал сообщения об убийствах мирных жителей в Буче «фейком».

29 российских убийц

Помимо Городилова издание привело имена еще 29 военнослужащих, побывавших в Буче: Артем Колода, Виктор Рыбников, Денис Монахов, Александр Попов, Александр Агеев, Владимир Васильев, Дмитрий Антонников, Андрей Латынин, Сергей Малышек, Владислав Очиргоряев, Анатолий Жиров, Евгений Домрачев, Илья Сабуров, Николай Карташев, Максим Болбатов, Даниил Коновалов, Алексей Вишневский, Андрей Смирнов, Цыренжап Будаев, Владимир Кушнир, Андрей Дмитриенко, Артем Мишин, Анатолий Коноплев, Александр Валин, Анатолий Идиятулин, Александр Переверзев, Радий Забурин, Владимир Бакаев, Михаил Гурьянов.

Эти фамилии NYT узнала, изучив звонки, которые российские солдаты делали с телефонов убитых украинцев. Оказалось, что телефонами пользовались в общей сложности 29 военных, 22 из них служили в 234-м полку. Имена семерых из них ранее таким же способом установили «Важные истории».

The New York Times опубликовала результаты восьмимесячного расследования убийств мирных жителей на Яблонской улице в пригороде Киева Буче в марте. Журналисты изучили данные звонков, совершенных с телефонов жителей Бучи, записи с уличных камер наблюдения, а также радиопереговоры российских войск и пришли к выводу, что к убийствам причастны более 20 российских военных из дислоцированного в Пскове 234 десантно-штурмового полка под командованием подполковника Артема Городилова.