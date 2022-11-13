Кувалдой по голове. Вагнеровцы казнили своего же наёмника, за сдачу в плен в Украине. ВИДЕО

Телеграм канал наёмников из ЧВК «Вагнера» сегодня опубликовал жестокое видео казни заключённого, попавшего в украинский плен и планировавшего перейти на сторону Украины.
Это видео казни экс-заключенного Евгения Нужина. На видео он рассказывает, что «шел по улице Киева, получил удар по голове, и очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить».
После этого ему бьют кувалдой по голове.
Нужин отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнера» из исправительной колонии №3 Рязанской области. По его словам, он хотел перейти на сторону Украины, «потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину».
«И вот, пропав внезапно из под следствия в Киеве, предатель получил традиционное исконно-вагнеровское наказание», — пишут в канале наёмников.
Главарь вагнеровцев Пригожин фактически признал, что расправу совершили наёмники:
«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало», — заявил Пригожин.