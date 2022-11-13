Кувалдой по голове. Вагнеровцы казнили своего же наёмника, за сдачу в плен в Украине. ВИДЕО

Телеграм канал наёмников из ЧВК «Вагнера» сегодня опубликовал жестокое видео казни заключённого, попавшего в украинский плен и планировавшего перейти на сторону Украины.

Это видео казни экс-заключенного Евгения Нужина. На видео он рассказывает, что «шел по улице Киева, получил удар по голове, и очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить».

После этого ему бьют кувалдой по голове.

Нужин отправился на фронт в составе ЧВК «Вагнера» из исправительной колонии №3 Рязанской области. По его словам, он хотел перейти на сторону Украины, «потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину».

«И вот, пропав внезапно из под следствия в Киеве, предатель получил традиционное исконно-вагнеровское наказание», — пишут в канале наёмников.

Пригожин признался, что расправу совершили его наемники

Главарь вагнеровцев Пригожин фактически признал, что расправу совершили наёмники:

«Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашёл счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется "Собаке — собачья смерть". Прекрасная режиссёрская работа, смотрится на одном дыхании. Надеюсь, во время съёмок, ни одно животное не пострадало», — заявил Пригожин.

Записался в ЧВК Вагнера чтобы сдаться в плен

Украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал на своем ютьюб-канале интервью с Евгением Нужиным — заключенным из рязанской исправительной колонии № 3, который поехал в Украину в составе ЧВК «Вагнер».

По словам Нужина, в июле в колонию на вертолете прилетел Евгений Пригожин. Всех заключенных согнали на плац, он предложил им поехать на войну. В Украину решили поехать 92 человека.

Пленный утверждает, что поехал специально, чтобы сдаться в плен и воевать на стороне Украины.

Это Видео казни не рекомендуется для просмотра лицам, не достигшим 18 лет, беременным женщинам и людям со слабой психикой».

«Я бы хотел воевать на стороне украинцев, поэтому я и сдался в плен. И принял своё решение давно, сидя там ещё. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину», — российский заключённый рассказал, что специально записался в ЧВК «Вагнер», чтобы сдаться в плен и пойти воевать на стороне Украины.Жестокость вагнеровцев — не новость. Многие помнят ужасающие кадры из Сирии, где российские наёмники расчленили и сожгли пленного сирийца, цинично комментируя происходящее.