«Не надо обмена, меня убьют». В Украине попал в плен заключённый из ЧВК Вагнера Александр Болчев

4 декабря украинский журналист Юрий Бутусов опубликовал «интервью» с пленным россиянином Александром Болчевым, который утверждает, что он бывший заключённый, который находился на территории Украины в составе ЧВК Вагнера.

Болчев рассказал украинскому журналисту, что бывшим заключённым угрожали расстрелом при отступлении. Военнопленный объяснил, что не хочет быть обменяным и возвращаться в Россию,

«Я не хочу (на обмен), потому что сразу убьют. Я знаю, убьют меня. Не надо никакого, пожалуйста, обмена», — сказал Болчев.

При этом пленный сказал, что не знает про историю Евгения Нужина — пленного заключённого из ЧВК Вагнера, которого предположительно казнили с помощью кувалды после обмена.

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«Вёрстка» связалась с сестрой Болчева — Екатериной — которая подтвердила его личность. «Это мой брат. Он несколько раз сидел. Второй раз он сидел в Липецке. Он спёр барана какого-то. Я даже не поняла, что он говорит. Я не знаю, почему он сказал, что не хочет на обмен. Он не понимает ничего», — рассказала Екатерина.

«Вёрстка» обнаружила в судебной картотеке материалы по последнему уголовному делу Болчева. В сентябре 2020 года Чаплыгинский районный суд приговорил его к 3,5 годам колонии за кражу полугодовалого ягнёнка. Суд оценил ущерб в 4 тысячи рублей. В «интервью» россиянин объяснил, что на кражу пошёл из-за отсутствия работы в селе и «чтобы поесть».

В мае 2022 года суд заменил ему остаток срока на 2 года и 11 месяцев ограничения свободы. Но Болчев нарушил условия освобождения — не отметился по месту жительства у инспектора — и уже в июле его снова отправили в колонию.

В сентябре ему оставалось сидеть чуть более года. Болчев рассказал, что пошёл в ЧВК Вагнера из-за обещания получить амнистию и погашение судимости, чтобы потом найти работу.