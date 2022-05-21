«Война закончится дипломатическим путем» - большое интервью Владимира Зеленского, спустя три месяца войны. ВИДЕО

Сегодня 21 мая 2022 Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой дал большое интервью телеканалу ICTV, посвященное третьей годовщине своей инаугурации.

Вот несколько цитат из этого интервью:

"Я действительно думал, что закончить войну можно диалогом. Но, к сожалению, я думал, что это диалог, в котором есть соответствующие термины, что в этом диалоге можно будет найти ответы на многие вопросы и многие решения с российской стороной. Я действительно так считал. А сейчас это как автомобиль - и не бензиновый, и не электрокар - гибрид, потому и война такая сложная."

"Как война гибридная, так, честно, будет и гибридный мир. И гибридные встречи. Например, если бы мы сегодня встречались, вопрос Мариуполя тоже был бы в повестке дня. Если мы будем встречаться через два-три месяца, может, этого вопроса уже не будет, а может, еще будет. Мы не знаем".

"Мы хотим возвращения территорий и окончания этой войны. Но как это будет, когда это будет - зависит от того, когда состоится разговор с Путиным. Думаю, что разговор Украины и России точно будет. Но мы не знаем, в каком формате: с посредниками или без посредников, в широком кругу или двусторонний разговор".

На интервью также присутствовала супруга президента Украины Елена Зеленская. Она рассказала, что не виделась с мужем 2,5 месяца, они общались только по телефону.