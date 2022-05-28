Обращения президента Украины Владимира Зеленского по итогам 27 мая 2022

➤ Провел сегодня совещание с Кабинетом Министров. Ожидаю от чиновников большей активности. В частности, по преодолению дефицита горючего.

➤ Продолжаю собирать для нашей борьбы широкую международную поддержку. Сегодня обращался к политическому и экспертному сообществам Индонезии. Говорили об угрозах, которые Россия создала для каждой страны в мире сейчас.

➤ Пообщался сегодня со студентами Стэнфордского университета. Было приятно увидеть украинских студентов и студенток, которые там учатся. Было приятно также услышать, насколько искренне американское студенческое сообщество осознает, что мы в Украине боремся за нашу общую свободу.

➤ Говорил сегодня с премьер-министром Италии Марио Драги. И о том, как не допустить дальнейшего развертывания продовольственного кризиса. И о поставках топлива в Украину.







➤ Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Защищаем нашу землю так, как позволяет имеющийся на сегодня оборонный ресурс. Мы делаем все для того, чтобы усилить его.

Выбрали самое главное из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского по итогам 93 дня войны, сегодня 27 мая 2022.