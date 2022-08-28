«Я бы терял $7 млрд в месяц»: Зеленский снова объяснил, почему украинцев не предупредили о вторжении России

Если бы власти предупредили украинцев о российском вторжении в октябре, то Украина продержалась бы три дня.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам The Washington Post

По его словам, молчание высшего руководства государства помогло избежать массовой эмиграции и катастрофических экономических потерь, а также позволило удержать страну от российских захватчиков.

"Вы не можете просто сказать мне: "Слушай, ты должен начать готовить людей сейчас и сказать им, что нужно отложить деньги, им нужно запастись едой. Если бы мы это сообщили, – а этого хотели некоторые люди, которых я не буду называть, – тогда я бы терял $7 млрд в месяц, начиная с октября прошлого года. И в тот момент, когда россияне напали, они бы нас захватили за три дня. Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее чувство было верным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", – считает Зеленский.

Президент считает, что Украину могли бы "захватить за три дня" из-за хаоса среди людей – если бы им рассказали правду