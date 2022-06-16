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Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину. Перед встречей с Зеленским политики посетили Ирпень. ФОТО

Сегодня, 15:33:44 229 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину. Перед встречей с Зеленским политики посетили Ирпень. ФОТО

В четверг, 16 июня, в Украину приехали сразу три влиятельных европейских политика: президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги.

Накануне ночью политики встретились в польском Жешуве, откуда добрались в Киев поездом, сообщил немецкий телеканал ZDF. Сегодня в Киев приехал также президент Румынии Клаус Йоханнис.

Совместный визит Шольца, Драги и Макрона привлек внимание мировой прессы задолго до поездки политиков в Киев. Ни один из них еще не был в украинской столице после того, как в феврале 2022 года Россия начала полномасштабную войну с Украиной.

Олаф Шольц, Эммануэль Макрон и Марио Драги посещают Киев одновременно с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, им пришлось услышать в столице Украины звук воздушной тревоги

После прибытия утром на киевский вокзал и короткой остановки в отеле все политики посетили разрушенный россиянами Ирпень. Увиденное там Макрон назвал «клеймом варварства» российской армии, а Шольц — «символом невообразимой жестокости и бессмысленного насилия».

«Ирпень в Украине. Мы увидели опустошенный город и клеймо варварства. А еще — героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. У нее должна быть возможность победить», — написал Макрон в Твиттер после визита в Ирпень.







Ближе к 14:00 в Киеве начались переговоры лидеров четырех стран ЕС с Владимиром Зеленским. Украинский президент принял их в Мариинском дворце. Главные темы переговоров — курс Украины в ЕС, зерновая блокада, ситуация на фронте.





Отдельной пресс-конференции политики пока не давали, в коротких комментариях журналистам национальных СМИ Макрон и Шольц заверили, что их страны готовы поддерживать Украину максимально долго. Германия готова помогать «столько, сколько потребуется для борьбы Украины за независимость», Франция обещает сделать все необходимое, «чтобы Украина могла сопротивляться и побеждать».

Источник Reuters в дипломатических кругах Франции заявил, что страна рассчитывать на победу Украины и полное восстановление ее территориальной целостности.



По материалам:https://nv.ua/

 
Тэги: Драги, россия окупант, война в Украине, Россия агрессия, макрон, Зеленский, Шольц
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