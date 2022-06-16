Макрон, Шольц и Драги приехали в Украину. Перед встречей с Зеленским политики посетили Ирпень. ФОТО

«Ирпень в Украине. Мы увидели опустошенный город и клеймо варварства. А еще — героизм украинцев, которые остановили наступающую на Киев российскую армию. Украина сопротивляется. У нее должна быть возможность победить», — написал Макрон в Твиттер после визита в Ирпень.