В сети нашли фото россиянина, который хвастался казнью украинских воинов

В сети нашли фото, как утверждается, того самого россиянина, который в телефонном разговоре с женой рассказал, что он убивает украинских военнопленных.

Как сообщил активист Сергей Стерненко, рашиста зовут Сучко Евгений Юрьевич (псевдо "Клюква"), родился 12 июня 1995 года.

"По нему есть гораздо больше информации, чем здесь указано. Есть предчувствие, что он временно жив", - отметил он.



Известно, что рашист проживает в селе Гряды Новгородской области. В Украине его подразделение может находиться в районе села Ольшана на временно оккупированной части Харьковской области.

Россиянин в подробностях рассказал, как жестоко казнит украинских военнопленных / фото из соцсетей

Россиянин в подробностях рассказал, как жестоко казнит украинских военнопленных / фото из соцсетей

Россиянин в подробностях рассказал, как жестоко казнит украинских военнопленных / фото из соцсетей

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Россиянин признался в казнях украинских воинов - перехват СБУ

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала новый перехват телефонного разговора россиянина с женой, сделанный на восточном фронте Украины. На опубликованной записи рашист в подробностях рассказывает, как жестоко казнит украинских военнопленных:

"Ну, у мужчин же есть кадык. Ниже кадыка надрезаешь. Или шомполом от автомата за ухо. У меня таких уже хватает. Сейчас с тобой поговорю, пойду дело сделаю и пойду спокойно спать".

В СБУ заявили, что уже установили личность палача, его учредительные данные, место службы и круг общения. Известно, что его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.