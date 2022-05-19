Российский сержант Вадим Шишимарин убил мирного жителя в Украине: ему грозит пожизненное заключение

Российские посольство и консульство в Киеве закрыты с первого дня войны, так что консульской поддержки у подсудимого также нет. Пресс-секретарь президента Владимира Путина заявил в среду Би-би-си, что у Кремля "нет информации" по этому делу.

Создается впечатление, что молодого солдата бросили на произвол судьбы командиры, которые отправили его на войну и продолжают отрицать, что их войска совершают здесь преступления.

Этот суд - шанс для Украины доказать, что российский солдат убил мирного жителя, не считаясь с правилами войны. Сейчас суд находится в центре всеобщего внимания и в разгар войны стремится быть максимально прозрачным, чтобы это рассматривалось не как показательный процесс, а как часть необходимого для всех поиска справедливости.

Первый российский военный, который предстал перед судом

В Киеве прошло второе заседание суда над российским сержантом, 21-летним Вадимом Шишимариным. Его обвиняют в убийстве 62-летнего мирного жителя в Сумской области и судят по статье "Нарушение законов и обычаев войны". Это первый российский военный, который предстал перед судом по обвинению в военных преступлениях после вторжения в Украину. Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение.

"Я начала кричать. Сильно кричать"

В суде были допрошены вдова погибшего Александра Шелипова, сам Шишимарин и два свидетеля обвинения - сосед Шелиповых по поселку Чупаховка, а также еще один пленный российский военный Иван Мальтисов. Он был рядом с Шишимариным в момент убийства.

62-летний Шелипов работал в селе трактористом. "Я была за ним как за каменной стеной", - рассказывала в суде его вдова Катерина Шелипова.



По словам Шелиповой, в ночь на 28 февраля по поселку ездили танки. Они с мужем сидели в погребе, а утром 28 февраля Шелипов решил из любопытства съездить на велосипеде посмотреть на воронку от взрывов.

Вскоре она услышала выстрел. Женщина открыла калитку своего дома и увидела легковой автомобиль, в заднем окне которого был Шишимарин с автоматом.

Шелипова закрыла калитку, спряталась и дождалась, когда автомобиль уедет. Затем она вышла на улицу и увидела своего мужа, он уже был мертв. "Я начала кричать. Сильно кричать", - рассказала пожилая женщина.



Вдова заявила, что хочет, чтобы российского военного приговорили к пожизненному заключению. При этом она добавила, что не будет возражать и против того, чтобы его обменяли на украинских военных с "Азовстали".



"Зачем пришли, от кого защищать, вы меня защитили от моего мужа, которого вы убили?" - в какой-то момент спросила Шелипова российского военного.

"Я признаю, что вы не сможете меня простить, но я прошу прощения", - сказал он.

"Я не хотел его убивать"

Сам Шишимарин полностью признал вину еще на первом заседании суда в четверг. Он рассказал, что застрелить мирного жителя ему приказал прапорщик и еще один человек (его и Шишимарин, и свидетель обвинения Мальтисов называют "неизвестным"), который находился вместе с ними в автомобиле.



Как рассказывали Шишимарин и Мальтисов, они вместе с треми военнослужащими - прапорщиком, старшим лейтенантом и "неизвестным" - пытались добраться на отобранном у мирного жителя автомобиле до российских сил.

Изначально шедшего по дороге Шелипова заметили прапорщик и "неизвестный". Прапорщик увидел, что Шелипов разговаривает по телефону, и приказал Шишимарину стрелять. Шишимарин помедлил и не выстрелил, после чего к Шишимарину развернулся "неизвестный" и начал кричать на сержанта, чтобы он стрелял, потому что иначе они окажутся в опасности.

"Я не хотел его убивать. Я выстрелил, чтобы от меня отстали", - заявил в суде Шишимарин.

По его словам, он выстрелил короткой очередью, тела Шелипова не видел. После этого, рассказал свидетель, "неизвестный" стал говорить Шишимарину, чтобы тот не переживал, так как в первую очередь надо спасать себя.

На допросах в суде и сторона обвинения, и адвокат подробно расспрашивали Шишимарина и Мальтисова о том, почему Шишимарин считал себя обязанным подчиниться приказу.



Формально прапорщик и неизвестный пассажир не были непосредственными командирами сержанта, однако, как объяснял Мальтисов, как минимум, прапорщик был старше по званию, а "неизвестный", несмотря на то, что знаков различия у него на плечах не было, "приказным тоном кричал".

Самый старший чин в их пятерке - старший лейтенант - не мог повлиять на ситуацию, так как ехал в багажнике автомобиля.

"Прапорщик согласовывал указание стрелять со старшим лейтенантом?" - спросил прокурор.

"Нет, он же был в багажнике", - ответил Мальтисов.



Уже после убийства Шелипова автомобиль с военными попал под обстрел. "Неизвестный" был ранен (в суде упоминалось, что позже он погиб), Шишимарин, Мальтисов и двое старших по званию на следующий день решили сдаться в плен.

Допросить двоих последних в суде невозможно - прокуратура сообщила, что прапорщик и старший лейтенант были обменяны 13 апреля на украинских пленных.

Доказывая вину Шишимарина в нарушении законов войны, в суде во время допроса спросили у Мальтисова, как именно нужно было действовать в ситуации, если военные заподозрили, что мирный житель сообщит о них украинским военным.

"Лучше телефон забрать, чем выстрелить", - ответил пленный российский военный.

Просят пожизненное

Прокуратура запросила для Шишимарина пожизненное заключение, сославшись на мнение потерпевшей - вдовы убитого, несмотря на раскаяние Шишимарина и его содействие в раскрытии преступления.

"Это только одна из историй, которых после 24 февраля очень много. Жена осталась без мужа, а дети и внуки - без отца и деда. Это дело должно стать показательным. Насколько искренне раскаивается Шишимарин - это решение суда. Его вина доказана и без его раскаяния. Прошу суд признать Шишимарина Вадима Евгеньевича виновным в совершении преступления по части 2 статьи 438 и назначить ему наказание в виде пожизненного заключения", - заявил в суде прокурор Андрей Синюк (цитата по ЛIГАБiзнесIнформ).

Шишимарину вменяют статью "Нарушение законов и обычаев войны" (ч. 2 ст. 438 УК Украины), она предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Следующее заседание состоится в пятницу, 20 мая. Оно должно начаться с выступления защиты.

Шишимарин родом из города Усть-Илимск Иркутской области, служил командиром отделения в 4-й танковой Кантемировской дивизии в Московской области.



Сара Рейнсфорд, Корреспондентка Би-би-си в Киеве

Адвокат российского сержанта Вадима Шишимарина, предоставленный ему украинским государством, сказал, что никто из российских чиновников или представителей минобороны не связывался с его подзащитным, обвиняемым в убийстве жителя Сумской области.