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Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Июль » 31 » 16:16:49

ВСУ ликвидировали комбата «вагнеровцев» Сергея Кононова

Вчера, 16:16:49 432 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ ликвидировали комбата «вагнеровцев» Сергея Кононова

Командир батальона наёмников чвк «Вагнер», в составе 331 Костромского полка ВДВ, майор Сергей Кононов был убит в Украине.

В 2014-м он добровольцем поехал в Донбасс, участвовал в боях за 32-й блокпост, командовал минометным подразделением разведки. 

В 2015 был командиром «уральской роты спецназа», воевавшей в бригаде «Призрак» у Мозгового, затем – в ДНР. 

Впоследствии в составе ЧВК Вагнера воевал в Сирии и Ливии — брал Пальмиру, участвовал в боях за Латакию, Алеппо и Даръа. 

Всего у него было четыре командировки в Донбасс, три в Сирию и три – в Ливию. 

Один из главарей ЧВК "Вагнер" Сергей Кононов был награждён многочисленными наградами. Медаль на левой груди (на фото: на левой груди) была вручена ему лично Башаром Асадом.
Тэги: война в Украине, Убит, Вагнер
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