ВСУ ликвидировали комбата «вагнеровцев» Сергея Кононова

Командир батальона наёмников чвк «Вагнер», в составе 331 Костромского полка ВДВ, майор Сергей Кононов был убит в Украине.В 2014-м он добровольцем поехал в Донбасс, участвовал в боях за 32-й блокпост, командовал минометным подразделением разведки.В 2015 был командиром «уральской роты спецназа», воевавшей в бригаде «Призрак» у Мозгового, затем – в ДНР.Впоследствии в составе ЧВК Вагнера воевал в Сирии и Ливии — брал Пальмиру, участвовал в боях за Латакию, Алеппо и Даръа.Всего у него было четыре командировки в Донбасс, три в Сирию и три – в Ливию.Один из главарей ЧВК "Вагнер" Сергей Кононов был награждён многочисленными наградами. Медаль на левой груди (на фото: на левой груди) была вручена ему лично Башаром Асадом.