В Украине ликвидировали криминального авторитета Игоря Куска, служившего в «ЧВК Вагнера»

Сегодня стало известно, что еще в начале сентября 2022 в Украине бойцами ВСУ был ликвидирован известный российский криминальный авторитет, лидер группировки «Кусковские», Игорь Куск.Рано утром 22 сентября его тело в закрытом гробу доставили на самолете в Нижнекамск. Как нам стало известно, в июле, находясь в колонии Сыктывкара, он подписал контракт, и сменил тюремную робу на военную форму российской армии и поехал воевать в Украину.Хоронили оккупанта Куска на кладбище в поселке Красный Ключ, там собрались порядка 700 человек — семья, друзья детства, воины-афганцы, представители военкомата и даже пришел глава администрации Нижнекамского района. В пресс-службе муниципалитета комментировать данный факт отказались.Обстоятельства гибели собравшимся не оглашали. Один из источников говорит — он подорвался на мине. У близких погибшего другая информация — осколком пробило голову.В 2015 году Игорь Куск был приговорен к 23 годам колонии строгого режима. Коллегия присяжных Верховного суда Татарстана признала его виновным в создании банды в 1998 году и руководстве ею до февраля 2013 года, а еще — в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и совершении двух убийств в составе банды «Кусковские».На суде сообщалось, что Куск является ветераном афганской войны, ранее преподавал в школе начальную военную подготовку и физическую культуру. В состав банды, согласно приговору, вошли несколько его учеников, а также члены нижнекамской ОПГ «Нижний Китай». Эту группировку силовики разгромили в 1992-м, тогда Куск получил 3 года колонии за кражу.Что до деятельности «Кусковских» — это были обычные междоусобные войны с другими группировками, но на их счету также убийство в Казани генерального директора «Татсантехмонтаж» Ваймана Б.И. Лично в расправах Куск участия не принимал, только давал указания.Местные СМИ отмечают — в рядах татарстанских зэков тоже есть желающие послужить в Украине вместо отбытия полного срока в тюрьме.