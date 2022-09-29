ВСУ ликвидировали командира ЧВК Вагнера — Алексея Нагина, позывной «Терек»

Нагин являлся "ветераном" боевых действий в Чечне, Грузии, Донбассе, Сирии и Ливии. Награжден тремя орденами мужества, платиновой звездой героя "ЧВК Вагнера", медали "За отвагу" и "За защиту Крыма"(?). Также Нагин удостоен звания героя России, ДНР и ЛНР.



Алексей Нагин в "соавторстве" с создателем "Вагнера" Пригожиным снял фильм "Солнцепек" о событиях на Донбассе в 2014 году, а также работал над новой лентой о "ЧВК - Лучшие в аду".



Напомним, только недавно Пригожин подтвердил свою причастность к созданию ЧВК "Вагнера". По его словам, это произошло 1 мая 2014 года – когда будто бы "начался геноцид российского населения Донбасса".

Пригожин сделал свое заявление после того, как в Сети появилось видео, где он вербует российских рецидивистов, насильников и других заключенных в одной из колоний для войны в Украине.





В Украине ликвидирован приспешник Пригожина "Терек". По данным ряда информационных ресурсов 20 сентября в Украине возле Бахмута был ликвидирован 41-летний командир штурмового отряда "ЧВК (Вагнера)" Алексей Нагин, позывной "Терек".