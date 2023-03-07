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Главная » Новости » Война в Украине » 2023 » Март » 7 » 08:37:46

Соотношение потерь между российскими и украинскими силами в Бахмуте соответствует 5 к 1 - разведка НАТО

Вчера, 08:37:46 492 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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Соотношение потерь между российскими и украинскими силами в Бахмуте соответствует 5 к 1 - разведка НАТО

Как сообщил в понедельник журналистам CNN на условиях анонимности представитель НАТО, по данным разведслужб Запада Россия уже потеряла под Бахмутом в пять раз больше солдат, чем Украина.
 
Он подчеркнул, что эти выводы сделаны на основе анализа многочисленных факторов, и что несмотря на такое соотношение потери Украины все же очень значительны.
 
Киев неоднократно утверждал, что в ходе боев за Бахмут российской армии был нанесен ощутимый урон, в чем и заключалась основная задача защитников города.
 
Институт изучения войны (ISW) также отмечает, что попытки российской армии захватить Бахмут значительно снизили ее возможности вести наступление на других направлениях.
 
"Российским военным, вероятно, будет сложно проводить новые наступательные операции в ближайшие месяцы, что дает Украине шанс перехватить инициативу”, – говорится в опубликованном в понедельник отчете ISW.

К слову, такое соотношение типично для обороняющейся и атакующей стороны, в случае, если ни одна из сторон не обладает подавляющим численным и военно-техническим превосходством.
Тэги: Вагнер, война в Украине, Бахмут
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