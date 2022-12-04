Бои под Бахмутом. Российская армия пытается окружить город и теряет по 100 солдат в день

Под Бахмутом в Донецкой области продолжаются тяжелые бои: российские военные пытаются окружить город, который сейчас стал для них целью номер один на войне с Украиной. Сообщается, что в этом районе погибли в числе прочих пять добровольцев из Грузии, которые воевали в составе Вооруженных сил Украины.

По словам официального представителя Восточной группировки украинской армии Сергея Череватого, армия РФ хочет всеми возможными силами захватить Бахмут (в прошлом город носил название Артемовск), чтобы продемонстрировать "хоть какой-то успех" и выйти на направление Покровска, Славянска и Краматорска - последних крупных населенных пунктов Донецкой области, которые остаются под контролем Украины.

"Это их главная цель, а если не выходит взять в лоб - окружить, - сказал Череватый. - Там очень тяжелая ситуация, но она под контролем. Командование видит характер их действий, намерения, и, в частности, за прошедшие сутки им передали серьезный привет от нашей артиллерии, в частности, новейшими высокоточными системами, чтобы несколько осудить их запал".



Представитель российского военного ведомства Игорь Конашенков на своем ежедневном брифинге в воскресенье описал ситуацию в этом районе так: "На Донецком направлении российские войска ведут успешные наступательные действия в районе города Артемовск Донецкой народной республики".



Бои за Бахмут идут уже несколько месяцев, они начались в конце весны - начале лета, после того, как украинские войска отступили из городов Попасная, Лисичанск и Северодонецк.

Однако в последние недели интенсивность боевых действий в этом районе выросла: подкрепления сюда перебрасывает как украинская, так и российская армии. Здесь также активно действуют подразделения российской "ЧВК Вагнера", которые в том числе формируются за счет заключенных.

Карта военных действий под Бахмутом





Бои под Бахмутом. Видео

"Смена тактики"

В течение последней недели поступали сообщения, что армия РФ достигла под Бахмутом незначительных успехов: в числе прочего российские военные заявили о взятии под контроль поселка Курдюмовка.



Украинские военные под Бахмутом

Однако эксперты американского Института изучения войны (ISW) в своих сводках отмечали, что Бахмуту не угрожает окружение, пока под контролем Украины остаются трассы из этого города в Северск и Константиновку.

Военные эксперты говорят, что Бахмут для российской армии важен по двум причинам: чтобы продемонстрировать успех после череды болезненных поражений под Харьковом и Херсоном, а также помешать снабжению украинской армии, которая намеревается наступать на Лисичанск и Северодонецк.

Бахмут подвергается постоянным обстрелам, большинство из 70 тысяч жителей бежали, остались в основном старики. Воды и электричества в городе нет, многие здания разрушены.

Череватый заявил, что около Бахмута россияне ежедневно теряют от 50 до 100 человек убитыми. По его словам, подобные потери вынуждают армию РФ постепенно менять тактику: бойцы "ЧВК Вагнера" создают небольшие штурмовые группы, чтобы как можно быстрее добежать до украинской позиции и проникнуть в окопы ВСУ. "Есть все надежды, что враг будет отброшен", - отметил при этом представитель Восточной группировки украинской армии.

Погибли добровольцы из Грузии

Тем временем глава офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что в боях за Бахмут погибли пять добровольцев из Грузии, которые воевали в составе ВСУ.

Посольство Украины в Грузии опубликовало фотографии погибших добровольцев

"В последние дни в окружении под Бахмутом оказалась группа воинов, наших украинцев и грузинских добровольцев из 57-й бригады [57-я отдельная мотопехотная бригада им. кошевого атамана Костя Гордиенко]. Известно о раненом грузинском командире и пяти погибших грузинских бойцах, - написал Ермак в Telegram. - Они под Бахмутом сражались за свет против тьмы. Свобода объединяет лучших людей в борьбе с автократическим злом. Я очень сочувствую нашим грузинским братьям. И также спасибо за то, что в эти дни мы сражаемся совместно".

Ранее о гибели добровольцев из Грузии в эфире грузинского телеканала Мтавари рассказал доброволец Ромео Парулава: "Было много [врагов], и потому они не справились, пятеро грузин погибло… Командир ранен. Остальные ребята вместе с нашими братьями-украинцами окружены. Продолжается борьба, чтобы вывести оставшихся в живых и вынести тела наших погибших… Мы их обязательно вытащим. Ситуация в Бахмуте очень сложная", - сказал Парулава.

По данным грузинских СМИ, на стороне Украины может воевать до полутора тысяч граждан Грузии, как живших в Украине до начала российского вторжения, так и приехавших туда после начала войны.

3 декабря свои соболезнования семьям погибших выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая написала в Facebook: "В эти трудные минуты приношу свои соболезнования семьям, друзьям и родственникам всех грузинских бойцов, погибших в Украине".

Фотографии погибших в своем "Фейсбуке" опубликовало посольство Украины в Грузии.

Что еще происходит на фронте

Украинские власти сообщают, что армия РФ продолжает обстреливать Херсон и Херсонскую область из минометов, танков, артиллерии и реактивных систем залпового огня. По данным местной администрации, в течение последних суток регион подвергался обстрелам 46 раз.

В Херсоне разрушены частные и многоквартирные дома, а также другие здания, сообщает Офис президента Украины. В результате обстрелов один человек погиб, двое получили ранения.

Согласно сведениям местной администрации, за последние две недели, с 20 ноября по 4 декабря, регион был обстрелян 169 раз. В результате этих обстрелов 19 человек погибли, 39 получили ранения, в том числе один ребенок.

Кроме того, за сутки трижды обстрелам подвергалась Сумская область. Как сообщает офис президента, в регионе было 12 "прилетов", в результате которых повреждена инфраструктура, пострадавших нет.

Глава Днепропетровской областной администрации Валентин Резниченко сообщил, что с утра российские военные обстреляли Никопольский район пять раз. В том числе пострадал город Никополь (он расположен на берегу Днепра, напротив оккупированной армией РФ Запорожской АЭС), а также Покровская община. В одном из сел погиб 23-летний местный житель, который находился в своем дворе, когда туда прилетел российский снаряд.

Харьковская обладминистрация также заявила, что армия РФ продолжает наносить артиллерийские и ракетные удары по Купянскому району. В результате одного из ударов по поселку Купянск-Узловой повреждено дорожное покрытие и транспортная инфраструктура.

В ночь с субботы на воскресенье ракеты С-300 повредили пять частных домов в Шевченковской общине Харьковской области. Кроме того, обстрелам подвергались Волчанский, Харьковский и Изюмский районы Харьковской области.

Источник: Би-би-си