ЧВК Вагнера заявили о взятии под контроль Соледара. Однако бои в городе продолжаются

В ночь на среду основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин заявил о том, что взял под контроль территорию Соледара. Однако продолжение боев свидетельствует о том, что это преждевременное заявление.

В ночь на среду в пресс-служба Пригожина разместила в своем телеграм-канале сообщение, в котором говорилось, что подразделения «ЧВК Вагнера» «взяли под контроль всю территорию Соледара». «В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК», — говорится в сообщении.

Агентство РИА Новости позднее передало, что бойцы ЧВК также заняли находящиеся на окраине Соледара соляные шахты. Такие выводы издание сделало на основе фотографий, оказавшихся в его распоряжении.

Комментируя заявление Пригожина, Reuters пишет, что нельзя говорить о полном контроле за городом, пока в нем идут бои. О том, что украинские военные продолжают сопротивляться, накануне сообщала и замминистра обороны Украины Анна Маляр. «Продолжаются тяжелые бои за Соледар. Враг не учитывает большие потери своего личного состава и продолжает активно штурмовать. Подступы к нашим позициям просто усеяны телами погибших бойцов противника», — написала она в телеграм-канале.

Российские войска пока не захватили весь Соледар, несмотря на несколько ложных заявлений о том, что город пал, пишет в свежем отчете Институт изучения войны (ISW).

Украинский солдат 46-й десантно-штурмовой бригады, воюющий в Соледаре, рассказал CNN, что ситуация в городе «критическая», а число погибших сейчас настолько велико, что уже «никто не считает погибших». По словам бойца, в городе идет борьба за каждый дом, и здания переходят из рук в руки: «То, что сегодня было нашим домом, завтра становится домом Вагнера». По словам военного, по состоянию на вечер вторника было не ясно, какая часть города удерживается россиянами, а какая украинцами: в городе есть огромная серая зона, которую обе стороны считают своей, но, на самом деле, это не так.

Собеседник CNN считает, что украинское командование в итоге сдаст Соледар, и не понимает, зачем тогда все эти потери: «Я просто хочу понять, в чем смысл [борьбы за каждый дом]. Зачем умирать, если мы все равно собираемся покинуть его [город] сегодня или завтра?»

Бои за Соледар идут с конца лета. В последние недели наступление со стороны России усилилось. Как писала на прошлой неделе газета The Wall Street Journal, Россия ослабила наступление на Бахмут и стала концентрировать основные усилия на Соледаре.

Пригожин заявляет о том, что в штурме участвуют только бойцы ЧВК, однако данные украинской разведки свидетельствуют о том, что в район города были переброшены и регулярные российские части.

Захват Соледара имеет важное символическое значение для России. Это станет самым значительным достижением России с августа после серии унизительных отступлений на протяжении большей части второй половины 2022 года.

Российские военные блогеры пишут, что захват Соледара может привести к падению Бахмута, что станет важным шагом на пути к установлению полного контроля над Донбассом. Однако эксперты ISW считают, что захват Соледара не обязательно приведет к падению Бахмута.

Кроме того, у новости про окружение Соледара есть экономическое значение. По данным США, основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин может быть заинтересован в контроле над соляными и гипсовыми месторождениями в Донецкой области. В регионе расположено одно из крупнейших в Европе соляных месторождений.

Кроме того, Пригожин использует штурм Соледара для укрепления репутации ЧВК как эффективной военной силы, писал ISW.

Гиркин-Стрелков про Соледар

Взятие подразделениями «Вагнера» центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага НЕ прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены - западные окраины и пригороды придётся штурмовать. Командование врага определенно контролирует ситуацию и хотя отступление сопровождается неизбежными потерями ( в том числе, вероятно, сотнями «забытых» в застройке бойцов гарнизона) - управление сохраняется и о бегстве врага речи не идёт.



Что касается Бахмута, то пока ситуация там без существенных изменений, хотя охват города с севера существенно ухудшит перспективы дальнейшей обороны.



Также проблематичным становится положение ВСУ в районе Северска. Но как раз данный пункт особой ценности ни с какой точки зрения не представляет и для длительной обороны неудобен. В случае дальнейшего продвижения наших сил к северу и северо-западу от Соледара - он будет почти непременно оставлен противником без упорной обороны. Однако для этого ещё предстоит взять окружающие город высоты.



Как уже не раз писал и говорил - даже падение всей укреплённой линии Бахмут-Соледар-Северск к крушению фронта ВСУ не приведёт - в тылу у них главный укрепрайон на Донбассе - Славянско-Краматорский. И до него ещё надо дойти.



Собирается ли наше командование ограничиться постепенным выдавливанием врага с позиции на позицию на Донбассе, или где-то готовится новый главный удар - мне не известно. Пока боевые действия идут по сценарию, стратегически выгодному США - для которых чем дольше Россия будет истощать свои силы в тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе - тем лучше. Резервы у ВСУ есть, более того - активно создаются новые. Поставки значительного количества современной боевой техники странами НАТО уже объявлены и будут выполнены до весны. Никакой «заморозки конфликта» (страстно желаемой в Кремле) не будет - дорогих американских партнеров вполне устраивает, чтобы русские убивали русских как можно дольше. Мнение русских (а также тех, кто ими управляет) партнеров не интересует.