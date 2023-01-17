«Все ху*ово»: российский офицер рассказал о реальной ситуации в Соледаре. ВИДЕО

Украинский блогер Эдгар Миротворец, который разговаривает с незнакомыми людьми в чатрулетке (сервисе, который позволяет общаться по видеосвязи со случайными людьми), в понедельник днем опубликовал отрывок со стрима, в котором он разговаривает с мужчиной, представляющимся российским военным в звании капитана. Мужчина заявляет, что воюет в Соледаре и в городе «все х***о (плохо)».
Как выяснило «Агентство», мужчина на видео действительно российский силовик из Саратова.
Мужчина на видео не представился, но сказал, что он капитан и находится в районе Соледара. На вопрос, взяли ли Соледар, он отвечает: «Соледар взяли, но все х...во». Позднее блогер его еще раз спрашивает, взяли ли город, и военный отвечает уже отрицательно: «Ни х..я».
Мужчина, который выглядит пьяным, также рассказывает, что в Макеевке, по которым ВСУ в новогоднюю ночь нанесли ракетный удар, «положили» и 500 человек из Саратова (ранее сообщалось о гибели мобилизованных из Самарской области). Это военные, которых, по словам мужчины, отправляла на войну его мать-полковник.
Он также добавил, что учился в Саратове в Дзержинском военном училище — вероятно, имеется в виду Саратовский военный институт войск национальной гвардии, который до 1997 года носил имя Феликса Дзержинского.
ВИДЕО
Как выяснило «Агентство», на видео — Антон Боус из Саратова. На его страницах в соцсетях местом учебы был указан Саратовский военный институт нацгвардии. Согласно данным из слитых баз, в 2014 году он работал старшим лейтенантом в управлении по наркоконтролю Саратова. В последние годы он числился сотрудником в гражданских компаниях, в основном инженером. Это позволяет предположить, что Боус мог быть мобилизован.
Мать Боуса, согласно слитым базам, работала на саратовских пищевых предприятиях. «Агентство» смогло дозвониться по одному из номеров женщины, но она не стала разговаривать.
В разговоре с украинским блогером Боус также говорит, что с обеих сторон «русские», которые не хотят убивать друг друга. «Идти брат на брата — это неправильно. <...> Приказы приходят, но мы не хотим друг на друга идти. Все, что по телеку показывают — п****ж (ложь)», — говорит он.
По словам Боуса, на войне он не применяет знания, которые получал в военном училище. Он добавил, что сейчас служит в звании капитана, у него в подчинении 161 человек.
Бойцов «ЧВК Вагнера», которые воюют в Украине, военный назвал «мясом». Боус не соглашается с тем, что вагнеровцы — герои, и отмечает, что туда набирают людей без документов, а профессионалы в ЧВК работают на базе структуры в Молькино в Краснодарском крае.
13 января Минобороны России сообщило о взятии Соледара. На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский говорил о больших потерях российской армии, отмечая, что «вся земля под Соледаром в трупах оккупантов». Украинские власти до сих пор не признали сдачу города, спикер Восточной группировки украинских войск Сергей Череватый в понедельник заявил, что в населенном пункте продолжаются бои.
Оценка ситуации в городе, которую дает Боус, отличается от оценки президента. Владимир Путин говорил о «положительной динамике» в ходе «спецоперации» после сообщений о взятии Соледара.
Кроме того, цифры по числу жертв обстрела в Макеевке, которые озвучил Боус, отличаются от официальных данных. 1 января ВСУ ударили по месту дислокации российских военных в здании ПТУ в Макеевке, через два дня Минобороны сообщило о 89 погибших, число раненых в ведомстве не уточняли. Как сообщалось, в ПТУ были размещены мобилизованные из Самарской области. Власти Саратовской области гибель мобилизованных в Макеевке отрицали.