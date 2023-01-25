ВСУ отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах, – Череватый

"Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Защитники Соледара создали настоящий подвиг, несмотря на преимущество врага в 3-5 раз, мощно держали свои позиции. Они нанесли врагу огромные потери в личном составе. которые сравнимы с потерями агрессора в двух чеченских войнах", – заявил Череватый.

По словам спикера, ни окружения, ни взятия украинцев в плен не было.

"Это война. Каждый военачальник принимает решение с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убийство. Пытаемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага. ", – добавил Сергей Череватый.

Силы обороны Украины полностью отошли от Соледара (Донецкая область) и закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Об этом пресс-секретарь восточной группировки войск Сергей Череватый сообщил в комментарии BBC News Украина. Защитники свою основную задачу выполнили: не дали системно прорвать линию фронта в Донецком направлении и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.Он добавил, что защитники свою основную задачу выполнили: не дали системно прорвать линию фронта на Донецком направлении и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство.В начале января россияне начали мощный штурм Соледара. С тех пор в этом городе, известном добычей соли, шли ожесточенные бои. Враг бросил против украинцев наемников ЧВК "Вагнера". Министр обороны Алексей Резников говорил, что у владельца Евгения Пригожина может быть экономический интерес от захвата Соледара.В своих заявлениях враг уже несколько раз "захватывал" город, но ВСУ это опровергали.По материалам: lb.ua