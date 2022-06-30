ВСУ нанесли удар по острову Змеиный. Остатки россиян покинули остров на трех «Рапторах»

Удар ВСУ по острову Змеиный: спутниковые снимки

Сегодня ночью 30 июня, после успешной операции ВСУ с нанесением ударов по острову Змеиный российские оккупанты эвакуировали остатки своего гарнизона и покинули остров на трех катерах «Раптор». Об этом сообщает оперативное командование «Юг».«В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров», – говорится в сообщении.На Змеином сейчас пожары и раздаются взрывы. Окончательные результаты операции доразведываются.Напомним, остров Змеиный в Черном море больше двух месяцев был оккупирован войсками рф. По словам главы украинской разведки Кирилла Буданова, остров имеет стратегическое значение и для Украины, и для российских оккупантов.Украина регулярно наносила удары по позициям россиян на Змеином. Последствия одной из атак зафиксировали спутниковые снимки.

Спутниковые снимки, предоставленные Maxar Technologies показывают ущерб, нанесенный российским позициям на захваченном острове Змеиный после того, как Вооруженные силы Украины нанесли по ним удар. Снимки опубликовало издание The Guardian.

На спутниковых снимках можно увидеть разрушенную башню в южной части острова Змеиный, а также выгоревшие участки земли на северной оконечности острова.

Maxar Tech/AFP/Getty ImagesMaxar Tech/AFP/Getty ImagesMaxar Tech/AFP/Getty Images

Напомним, еще 26 июня в оперативном командовании «Юг» подтвердили, что ВСУ нанесли удар по позициям войск россии на острове Змеиный. Враг понес значительные потери. В частности, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс «Панцирь С1», радиолокационную станцию и автомобильную технику.