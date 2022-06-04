Сводка Генштаба ВСУ. Главное на 4 июня 2022

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➤Российские военные продолжают наступление в Восточной зоне операции и наносят ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины.

➤На Слобожанском направлении боевые действия продолжаются. В направлении населенного пункта Шиповато наблюдается перемещение колонны техники с горючим и боеприпасами. В обратном направлении осуществляется эвакуация поврежденного вооружения и военной техники (до 100 единиц).

➤На Харьковском направлении основные усилия россиян сосредоточены на удержании занятых рубежей. На Славянском направлении штурмы противника в направлении населенных пунктов Богородичное и Вернополье успеха не имели.

➤На Донецком направлении россияне обстреливают позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения. Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

➤При поддержке артиллерии российские военные ведут штурм Северодонецка, усилили группировку за счет мобилизационного резерва. Бои в городе продолжаются. Наступление в направлении Устиновки успеха не имело.

➤Наступление на Бахмутском направлении также не имело успеха, противник отошел. На Авдеевском и Кураховском направлениях россияне ведут сковывающие и отвлекающие действия.

➤На Лиманском направлении российские военные пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец в районе населенного пункта Старый Караван.

➤Темп продвижения подразделений противника на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

➤За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты девять атак противника, уничтожены один танк, одна артиллерийская система, шесть боевых бронированных машин, два специальных бронированных автомобиля и три единицы автомобильной техники, сбиты крылатая ракета, разведывательный беспилотник Элерон и два боевых беспилотника типа Орлан-10.

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Начались 101 сутки героического противостояния украинской нации российскому военному вторжению. Российские оккупанты не прекращают ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Захватчики продолжают наносить ракетные и авиационные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 4 июня.