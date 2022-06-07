Украинские военные рассказали об особенностях использования западного оружия. Материал от Нью-Йорк таймс

Но есть загвоздка: военные еще не разобрались, как им пользоваться

«Это все равно, что получить iPhone 13 и иметь возможность только звонить по телефону», — сказал явно раздраженный сержант Писанка.

«Я пытался научиться им пользоваться, читая руководство на английском языке и используя Google Translate, чтобы понять его», — сообщил сержант.

«Украинцы стремятся использовать западное оборудование, но для его обслуживания требуется обучение, — сказал Майкл Кофман, директор по российским исследованиям исследовательского института CNA в Арлингтоне, штат Вирджиния. — В некоторых вещах спешить нелегко».

«Но есть виды вооружений, которым нельзя научиться на интуитивном уровне: зенитные ракеты, артиллерия и некоторое снаряжение», — сказал сержант Никита в телефонном интервью. «Поэтому нам нужны формальные курсы», — добавил он.

«Если вы работаете на больших расстояниях, держа его в руках, иногда он может передавать неточные данные», — сказал сержант Писанка. «Безопаснее, — добавил он, — работать, когда аппаратура стоит на треноге лицом к противнику, а оператор работает с монитором под укрытием».

Херсонщина, передовая. После вторжения России, страны НАТО модернизировали украинский арсенал все более совершенными средствами, включая реактивные системы залпового огня, обещанные Соединенными Штатами и Великобританией.Но обучение украинских солдат использовать новейшее оборудования стало препятствием, с которым ежедневно сталкивается младший сержант Дмитрий Писанка, он и его бригада управляют противотанковой пушкой, замаскированной сеткой в зеленом подлеске на юге Украины.Глядя через прицел, прикрепленный к оружию, сержанта Писанку встречает калейдоскоп цифр и линий, которые, если их правильно прочитать, должны дать ему расчеты, необходимые для максимально точной стрельбы по русским войскам. Тем не менее ошибки расчетов распространены в хаосе битвы.Более месяца назад командиры его передовой артиллерийской части приобрели гораздо более совершенный инструмент - высокотехнологичный лазерный дальномер западного производства для помощи в наведении на цель.Сержант Писанка сказал, что дальномер, называемый JIM LR, похож на пару высокотехнологичных биноклей и, вероятно, является частью оборудования, поставляемого Соединенными Штатами.Может показаться, что это идеальный выбор, чтобы помочь лучше использовать противотанковую пушку, построенную в 1985 году. Она может видеть цели ночью и передавать их расстояние, курс по компасу и координаты GPS. Некоторые наши солдаты уже научились обращаться этим инструментом, но в последние дни их перевели в другое место, оставив подразделение с дорогим приобретением наедине.В понедельник Великобритания пообещала отправить Украине мобильные реактивные системы залпового огня , повысив дальность и точность украинской артиллерии, через несколько дней после того, как президент Байден пообещал отправить аналогичное оружие .Самые передовые новые вооружения Украины, поставляемые западными союзниками, сосредоточены в восточной части Донбасса, где бушуют самые ожесточенные бои, поскольку силы президента Владимира Путина, приближающиеся с востока, севера и юга, пытаются сокрушить анклав на удерживаемой Украиной территории. На восточной части этого котла обе стороны вели бой за опустошенный, по большей части заброшенный город Северодонецк.По данным западных аналитиков и украинских официальных лиц, в выходные украинские войска отвоевали часть позиций в городе. Но в понедельник украинцы снова были вынуждены отступить, так как российские военные усилили и без того интенсивную артиллерийскую атаку.В понедельник, после рискованного посещения украинских войск в Лисичанске под Северодонецком, президент Украины, Владимир Зеленский, дал журналистам резкую оценку по ситуации на фронте: «Их больше. Они более мощные. Но у нас есть все шансы бороться на этом направлении».Украинские лидеры часто призывают к поставке передового западного вооружения и техники, связывая свои надежды на победу с запросами на новые противотанковые управляемые ракеты, гаубицы и ракеты со спутниковым наведением.Но помимо необходимости в средствах ведения войны, украинские войска должны быть обеспечены надлежащим обучением, чтобы максимально эффективно использовать оружие. Без надлежащей подготовки проблема, с которой столкнулось подразделение сержанта Писанки с и их одиноким дальномером, будет распространяться в гораздо большем масштабе.Соединенные Штаты и другие страны НАТО провели обширную подготовку украинских военных в годы перед войной, хотя и не по всем передовым видам оружия, которые они сейчас посылают. По словам американских военных, с 2015 года по начало этого года американские инструкторы обучили более 27 тысяч украинских солдат. На момент вторжения России в феврале в Украине находилось более 150 американских военных советников, но они были отозваны.С начала войны Соединенные Штаты пообещали Украине помощь на сумму около 54 миллиардов долларов и поставили большое количество оружия и снаряжения, совсем недавно несколько современных мобильных ракетных установок HIMARS, что было встречено немедленным осуждением со стороны Кремля.Но чтобы избежать более прямой конфронтации с Россией, администрация Байдена до сих пор отказывалась отправлять военных советников обратно в Украину для помощи в обучении украинских сил использованию новых систем вооружения, а вместо этого полагалась на программы обучения за пределами страны.Это оказало огромную нагрузку на украинских солдат, таких как сержант Андрей Никитов, служащий в пограничной службе, который перед войной прошел краткую подготовку у инструкторов НАТО по передовым британским противотанковым средствам, известным как NLAW.Теперь он передвигается по передовым позициям, обучая своих товарищей, как их использовать. По его словам, во многих случаях украинские солдаты успешно учились пользоваться некоторыми видами оружия, в том числе NLAW, самостоятельно, используя онлайн-видео и практикуясь, что очень облегчает задачу инструкторов.Потребности Украины ощутимы в районе, где окопался отряд сержанта Писанки, к северо-востоку от оккупированного Россией города Херсона. На прошлой неделе этот район был местом короткого украинского наступления, которое замедлилось, как только отступающие русские разрушили ключевой мост. По словам украинских военных, отсутствие у украинцев дальнобойной артиллерии означало, что они не могли попытаться форсировать реку в погоне за ними.В артиллерийской группе сержанта Писанки единственным инструктором, доступным для лазерного дальномера, является солдат, который остался от последней части и нашел время, чтобы перевести большую часть 104-страничной инструкции по эксплуатации. Но это все еще метод проб и ошибок, поскольку они выясняют, какая комбинация кнопок, что делает, и ищут специальные решения, чтобы решить проблему отсутствия штатива для крепления и видеомонитора.JIM LR, созданный французской компанией Safran, выглядит как нечто среднее между гарнитурой виртуальной реальности и традиционным биноклем и может использоваться вместе с картографическим приложением на планшетном компьютере, которое украинские военные используют для вызова артиллерийских ударов.Она весит около шести фунтов, что намного меньше, чем поставленная США 155-мм гаубица M777 весом четыре с половиной тонны, которая недавно попала на передовую на востоке Украины. Но у обеих единиц техники есть сложности, которые напоминают о сложностях, возникающих при снабжении вооруженных сил иностранной техникой.По словам украинских офицеров, M777 очень мобильна и способна вести огонь на большие расстояния, но обучение было узким местом в использовании гаубиц. На курсах в Германии, которые длились неделю, Соединенные Штаты обучали солдат стрелять из этого оружия, а других — обслуживать его.А JIM LR, способный отображать чрезвычайно точные данные о наведении, предоставляет информацию, известную как координаты сетки, в широко используемом формате НАТО, который сержант Писанка должен преобразовать в систему координат советской эпохи, используемую на украинских картах. Такие «подводные камни» и шансы на ошибку складываются, особенно под давлением российской артиллерии.Пока сержант Писанка сосредоточен на изучении дальномера. На его небольшом отрезке линии фронта западные поставки вооружения и техники ограничиваются небольшим количеством противотанковых ракет и аптечек.

«Мы не можем похвастаться теми ресурсами, которые есть на востоке», — сказал майор Роман Ковалев, заместитель командира подразделения, курирующего артиллерийскую позицию сержанта Писанки. «То, что получает Украина, мы можем видеть только по телевизору. Но мы верим, что рано или поздно оно здесь появится».





По материалам: The New York Times