ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном. Российские командиры массово бегут из области

Боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Об этом сообщает оперативная группировка "Каховка".

"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - говорится в сообщении.

На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.







Прорыв ВСУ подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.

Подтвердил прорыв ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его данным, география уничтожения оккупантов расширяется. Только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ зафиксированы в:

Херсоне;

Антоновке;

Олешках;

Новой Каховке;

Любимовке;

Бериславе.



За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.

Российские командиры массово бегут из Херсонской области

Украинские военные намекают на очередной "жест доброй воли".

"Известно, что командиры "славных" 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, это также касается и местного бомонда в лице коллаборантов, которые будут искать лучшую жизнь в другом месте, но не в Херсонской области.

"Неужели это очередной шаг доброй воли от орков?" - предполагают в оперативной группировке.