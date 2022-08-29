Живой Журнал

Сегодня: Понедельник, 29 Августа 2022    14:20:32
|
Главная » Новости » Война в Украине » 2022 » Август » 29 » 13:40:41

ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном. Российские командиры массово бегут из области

Сегодня, 13:40:41 142 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
ВСУ прорвали первую линию обороны россиян под Херсоном. Российские командиры массово бегут из области

Боевики так называемой "ДНР" отошли со своих позиций в Херсонской области, а российские десантники, которые были их поддержкой, сбежали с поля боя. Об этом сообщает оперативная группировка "Каховка".

"109 полк "ДНР" отошел со своих позиций в Херсонской области, российские десантники, которые были их поддержкой сбежали с поля боя", - говорится в сообщении.

На кадрах видео можно увидеть российского солдата, который признается, что украинские военные прорвали первую линию обороны.


 

Прорыв ВСУ подтвердила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Гуменюк.

Подтвердил прорыв ВСУ и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его данным, география уничтожения оккупантов расширяется. Только за сегодняшнюю ночь и первую половину дня прилеты от ВСУ зафиксированы в:

  • Херсоне;
  • Антоновке;
  • Олешках;
  • Новой Каховке;
  • Любимовке;
  • Бериславе.


За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 350 оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения в Украину потери России составили 47100 военнослужащих.

Российские командиры массово бегут из Херсонской области

Украинские военные намекают на очередной "жест доброй воли". 

"Известно, что командиры "славных" 83 одшбр и 11 одшбр вместе со своими семьями постепенно перемещаются на правый берег Днепра в более безопасное место", - говорится в сообщении.

По данным ВСУ, это также касается и местного бомонда в лице коллаборантов, которые будут искать лучшую жизнь в другом месте, но не в Херсонской области.

"Неужели это очередной шаг доброй воли от орков?" - предполагают в оперативной группировке.

 
Тэги: ВСУ, война в Украине, Херсон
Комментариев: 0
Объявление на ЖЖ инфо:

Новости по теме: