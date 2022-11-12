Российские военные оставили позиции в Херсонской области в большой спешке

Российская армия покидала позиции на правом берегу Днепра так быстро, что в некоторых случаях военные даже не успели снять белье, которое сушили. Об этом рассказывают работающие в Херсонской области журналисты и украинские военные, занимающие позиции, которые еще накануне были российскими.

Детали

Украинские военные рассказали The New York Times, что отступление оказалось таким быстрым, что его даже не успели отследить дроны ВСУ. Олег Войцеховский, командир разведывательного подразделения, сообщил газете, что его беспилотники, проводя наблюдение за десятками деревень под Херсоном, не видели, как уходили русские: «Они отступили тихо, в ночи».

В селе Благодатное корреспонденты The New York Times обнаружили и другие следы поспешного бегства – неубранные кровати, скомканную на полу военную форму. Отступавшие даже забыли снять одежду с веревки, на которой она сушилась. Украинцы нашли и обследовали склад боеприпасов, где на полу валялись снаряды с вкрученными взрывателями, готовые к бою.

«Они бежали в спешке, они готовились стрелять в нас этими боеприпасам, но у них не хватило времени», – сказал The New York Times один из украинских военных в селе Благодатное под Херсоном. Вдоль шоссе на Херсон репортеры газеты увидели следы боев: посеченные осколками березы, поваленные на дорогу телефонные кабели и пробитые осколками металлические ограждения.

Жители села Благодатное рассказали агентству Reuters, что в дни оккупации россияне непрерывно стреляли с трех разных направлений. Тем разительнее был контраст с эвакуацией войск, которая прошла в тишине. «Они [российские солдаты] даже не разговаривали между собой [во время отступления]», – рассказал Reuters житель села Благодатное.

Несмотря на то, что командование России отрапортовало о полной эвакуации войск, жители Херсона утверждают, что в городе остались российские военные, некоторые из них носят гражданскую одежду. Зеленский в пятницу обратился к тем российским военным, которые переоделись в гражданское: «Вы не скроетесь, все равно найдем, не затягивайте это добровольно. Сдаться в украинский плен — единственный вариант для всех оккупантов».

Контекст

Специальные подразделения украинских вооруженных сил 11 ноября вошли в Херсон, остальные войска находятся «на подступах к городу», заявил в вечернем обращении к гражданам президент Украины Владимир Зеленский.



По данным газеты Washington Post, которая ссылается на анонимного украинского чиновника, ВСУ уже в пятницу взяли под контроль три района Херсона. Передовые подразделения украинских войск достигли ряда позиций на правом берегу Днепра в районе города, сообщило украинское издание «Громадське телебачення».

Минобороны России отчиталось о завершении отступлении из Херсона всего через два дня после того, как об этом решении было официально объявлено. За несколько часов до заявления российского военного ведоства министр обороны Украины оценивал российскую группировку в регионе примерно в 40 тысяч человек и допускал, что отступление может растянуться на неделю.