Украинские войска в километре от пригородов Херсона, но битва будет очень тяжелой - Economist

Журнал Economist публикует развернутый репортаж (требуется подписка) о боях в районе Херсона, оккупированного российскими войсками. По данным, на которые ссылаются журналисты, украинские войска уже вплотную приблизились к его пригородам, однако битва будет очень тяжелой, и в ее ходе Вооруженные силы Украины несут потери.

На расстоянии снайперского выстрела

Неназванный сотрудник украинской военной разведки заявил корреспондентам Economist, что передовые подразделения ВСУ находятся в пределах снайперского выстрела (то есть примерно в километре) от первых пригородов Херсона.

"Следующие пару недель будут еще более интересными", - пообещал он журналистам.

Впрочем, по наблюдениям авторов публикации, "что бы ни происходило, это не похоже на полномасштабное контрнаступление". Журналисты напоминают, что основное внимание украинской армии пока сосредоточено на попытках остановить наступление армии РФ на востоке страны, где только что был потерян Лисичанск.

Южная группировка [ВСУ] не обладает рекомендованным для успешного наступления троекратным преимуществом, пишут журналисты. По их словам, украинские военные жалуются, что им не достает боеприпасов и пехоты.



"Наше начальство любит преувеличивать успехи на поле боя", - цитирует издание украинского командира с позывным "Бандерас". По его словам, ситуацию могут изменить поставки большего числа западных ракетных систем, а пока на южное направление направили только некоторое количество американских гаубиц M777.

РФ построила подземные бункеры

По словам Сергея, другого украинского военного из территориальной обороны, с которым поговорили журналисты Economist, армия РФ построила для защиты своих рубежей под Херсоном усиленные подземные бункеры. И когда ВСУ пытаются россиян оттуда вытеснить, они возвращаются с новыми силами. "Там, где было десять, появляется сотня", - говорит он.

Военный утверждает, что только в одной из деревень действуют сразу четыре российских звена противовоздушной обороны. И серьезную проблему для ВСУ, как говорит Сергей, представляет присутствие местных жителей, которых армия РФ использует в качестве живых щитов. "Мы не можем стрелять по собственному народу", - говорит Сергей.

Он также признает, что некоторые местные жители идут на сотрудничество с оккупантами, и рассказывает, как украинские военные задержали человека, помогавшего направлять огонь артиллерии РФ.

Наступлению украинской армии также не способствует открытый ландшафт Херсонской области, на котором войска оказываются уязвимыми для артиллерийских ударов. По данным, на которые ссылается Economist, ходят разговоры о значительных потерях, которые ВСУ понесли в мае под селом Давыдов Брод в Херсонской области при попытке форсировать реку Ингулец.

"Их заманили на линию огня, - рассказала журналистам местный фермер Виктория. – Много людей погибло".