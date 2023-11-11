«За ночь две роты положили» - российские военные про наступление ВСУ на левому берегу Днепра

Украинская армия прорвалась на оккупированный левый берег Днепра. Несколько дней назад украинские войска заняли поселок Крынки, а сутки назад перебросили туда тяжелую технику. Би-би-си удалось поговорить с несколькими российскими военными, которые описывают бои под Крынками как «самоубийство».

Источники Би-би-си в российской армии подтвердили, что ВСУ не только перешли на оккупированную Россией территорию и впервые заняли плацдарм на тщательно обороняемом левом берегу реки Днепр в Херсонской области, но и начали переправлять туда военную технику. Как говорят источники Би-би-си в ВСУ, с этой точки ВСУ хочет начать более масштабное наступление — разделить российские войска и перерезать их линию снабжения.

«Да, они на нашей стороне. В районе Крынок закрепились. Около 500 украинцев там точно есть», — рассказали военные одного из российских батальонов.



Военные, кроме того, рассказали, что перед прорывом и захватом Крынок вдоль оккупированного берега Днепра ездили несколько диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Они ездили на «Газели» и «Жигулях», были одеты российскими военными, пожарными или сотрудниками МЧС. «Подъезжали почти вплотную к позициям. Пока наши смотрели — их всех валили», — говорит источник Би-би-си.

После тех нападений через Днепр переправились пехотинцы и зашли через лес в Крынки. «19, 20, 21 октября нас разбили тут сильно. Но потом нам прислали морских пехотинцев, и мы выжили только благодаря этому. Танков их тут не видел, они их подгоняли с того берега и в районе Антоновки шмалили. Но они захватили несколько наших машин».

Украинские военные использовали и продолжают использовать лодки, которые могут идти со скоростью 100 км/ч, а осенью, в сильном тумане их сложно отследить, говорит один из военных.

Еще ВСУ использовали вертолет, который, действуя в районе левого берега, летел очень низко и отстреливался по позициям россиян неуправляемыми ракетами, а потом улетал назад.

«Уже несколько человек попали в плен. Пропал наш командир со всеми заместителями. У нас тяжелая ситуация. За ночь положили две наши роты. Украинцы закрепились на нашей стороне в районе Крынок, и оттуда пока выбить их не можем. Дежурим не сутки через сутки, а все время без замен. Людей нет. Плюс все боятся…»



Неделю назад у российских военных забрали рации — на перепрошивку, и шесть дней они воевали без связи. «Действуем, как сами решим, уже шесть дней. Вслепую. Сейчас затихло все немного, а так тут все ходуном ходит. Блиндаж подбрасывает».

Сообщения о переброске групп украинских военных на левый берег Днепра приходили и раньше. Однако только недавно стали говорить о появлении тяжелой техники на левом берегу. Это значит, что ВСУ смогли осуществить сложную операцию по форсированию Днепра с тяжелой техникой. Правда, пока не понятен масштаб этого плацдарма, количество техники и — главное — какова глубина замысла ВСУ.

Крынки находятся к востоку — северо-востоку от уже занятых украинскими войсками территорий левобережья Днепра в районе Антоновского моста. С появлением ВСУ и в Крынках вокруг этого небольшого села, расположенного на дороге между Новой Каховкой и Алешками, начинает разрастаться «серая зона», российские войска постепенно теряют контроль над территорией, маршруты становятся небезопасными.

Ситуацию усугубляет значительная разница высот: расположенная на высоком правом берегу Днепра украинская артиллерия имеет большое преимущество, из-за чего российская армия не может позволить себе устроить массированную атаку на расширяющийся плацдарм. А атаки силами отдельных пехотных рот не приносят ничего, кроме потерь.

«Единственное, что пока держит — это тюрьма»

После первого прорыва украинских войск в российских подразделениях, которые стояли на передовой с августа 2023 года, отменили все отпуска.

«Должны были с ребятами идти в отпуск 23 числа. Все документы были согласованы, но в последний момент все отменили. Мы тут на грани, состояние максимально нестабильное», — рассказывает один из контрактников. В распоряжении редакции есть голосовое сообщение от командира одной из рот о том, что все отпуска запрещаются как минимум до февраля — и уехать тогда сможет один человек в месяц. Последний раз из батальона в Россию уезжали в июне.

Некоторые рассказывают, что в отсутствии отпусков виноват один из командиров, который торговал разрешениями на поездки домой. «Многие готовы платить, а мы с пацанами не готовы, потому что это полная *** [ерунда]», — говорит солдат. Но прямых доказательств этому Би-би-си найти не удалось. «Что сделать, чтобы эта мразота наконец поняла, что так вести себя во время войны нельзя? — говорит один из российских военных. — Я так скажу: у нас такое морально-психологическое состояние, что еще чуть-чуть и мы просто сами с ним закроем вопрос. Единственное, что пока держит — это тюрьма».

«На старые позиции мы не зайдем уже»

Несколько единиц тяжелой техники украинцы перевезли на амфибиях на оккупированный берег Днепра 9 ноября утром. Об этом Би-би-си сообщили трое российских военных, находящихся на передовой. «Все думали, что без понтонного моста у них не получится переправить технику. Ну вот моста у них все еще нет, но они перетащили амфибиями по реке несколько орудий. Точно есть подтверждения, что бронетехника была уже ночью на нашем берегу. Плюс у них отбитые наши есть». Какие именно машины потеряла российская армия, военный не сказал.

В этих боях пропал командир и его заместители, которых подчиненные обвиняли в торговле отпусками.

АВТОР ФОТО,ROMAN PILIPEY/AFP VIA GETTY IMAGES Украинские военные на позициях в Херсонской области

В телеграм-каналах российских «военкоров» есть кадры, сделанные раньше, 5 ноября, с камеры беспилотника, где видно, как украинский плавающий транспортер выходит на берег, таща на тросе бронетранспортер «Буцефал».

«Стратегически в Крынках ничего важного нет. Но им нужен плацдарм, они его взяли, расширяют и отдавать не намерены», — сказал Би-би-си один из военных, который находится на передовой.

«А нам нельзя им левый берег отдавать. Хотя у нас тут слухи ходят, что мы вообще должны по идее отступить и отдать эту часть, оставив коридор в Крым и на Мариуполь. Но это слухи».

После ночного обстрела ВСУ, в котором подбили еще два БМП, днем 9 ноября остатки разбитых украинцами рот вывели подальше от Крынок.

«Сейчас нормально. Но говорят уже, что мы должны быть готовы выдвинуться на Крынки в любой момент. Не знаю, как это будет. На старые позиции мы не зайдем уже. Мне кажется, это самоубийство — туда двигаться. Все сейчас тут пьют для смелости. Понимают, что, скорее всего, надо будет идти».

«Приехал пулеметчик с больной спиной»

«От нашей роты осталось 26 человек, в первой роте – 24, во второй роте – 27, в третьей роте – чуть больше 20… В каждой было примерно по сто», — сообщил Би-би-си один из российских артиллеристов.



Его сослуживец прислал летние фото своей роты: солдаты на плацу, солдаты прикладываются к иконам, солдаты в дороге. «Почти всех уже нет», — подписал он.

Военные прислали видео, предположительно, с дрона ВСУ — его распространяли украинские телеграм-каналы. В ролике группа российских солдат пытается бежать из района Крынок в сторону леса, но попадает, предположительно, под пулеметный огонь. 15 человек падают замертво, двух раненых добивают минометом.

«Насчет подразделений, что проводят штурмы Крынок, скажу коротко: отсутствие связи плюс отсутствие огневой поддержки артиллерией плюс отсутствие корректировки действий подразделений с БПЛА в итоге приводит к таким видео, это не фейк, — прокомментировал Би-би-си эти кадры один из военных армии РФ. — Такова ситуация. Теплинский (бывший глава ВДВ, а теперь ─ командующий группировкой войск "Днепр" — Би-би-си) не будет ходить и показывать каждому офицеру, как нужно и что нужно делать, а включать свою голову некоторые большие начальники не хотят».

На вопрос о подкреплении говорившие с Би-би-си военные ответили, что они ждут его с конца октября. Сказали, что на днях им прислали пулеметчика — правда, с радикулопатией, грыжей позвоночника. «Приехал пулеметчик с больной спиной, который еле ходил. Поднять автомат не мог. Не то что свой пулемет. Он с грыжей в спине, понимаете, грыжа и пулемет, он н*** его поднимет и *** [конец] ему будет. Таких присылают тут отбиваться от наступления. Второй приехал, и у него приступы эпилепсии сразу начались. Его медики из леса забирали, он чуть не умер», — говорит другой военный, с которым удалось поговорить Би-би-си.

«Куда они в военкомате смотрели? Людей отправляете с эпилепсией, грыжей, ***, куда, вы их шлете, ***?» — добавляет он.

«Теперь зато понятно, зачем всю страну в нищете держали»

АВТОР ФОТО,GAVRIIL GRIGOROV/AFP VIA GETTY IMAGES «Политики свои игры мутят, а столько классных парней за это полегло», — сказал Би-би-си один из российских контрактников (на фото: президент Путин проводит совещание с министром обороны Шойгу и начальником Генштаба Герасимовым)

Сейчас неподалеку от Крынок Минобороны РФ формирует новую роту. Штурмовать Крынки пойдут морские пехотинцы и батальон «Шторм Z» из бывших заключенных и провинившихся военных. Последних сослуживцы называют живыми мишенями: «Это смертники. Их кидают вперед. Когда по ним работает огонь противника, наши определяют огневые точки и потом ответные удары наносят».

Военных из разбитых подразделений отвели на дальние позиции. «Надеюсь, нас все же туда не кинут первыми, а пойдут морпехи и ВДВ, — говорит один из солдат. — И чего мы на самом деле тут делаем, я лично не совсем понимаю. Политики свои игры мутят, а столько классных парней за это полегло. Кто валяется там у реки. Тела даже до дома не доедут. Это все бред. Ненависти столько вокруг. Все ненавидят друг друга, а ради чего и зачем? Я даже задать вопрос тут никому не могу подобный».

Он считает, что на войну попал обманом: «Я контракт сдуру подписал. Деньги были нужны, развели меня. Сказали, заработаешь, на самую передовую не поедешь. Будешь на складе работать. А через месяц я уже был в Херсонской области».

«За все деньги, которые потратили на войну, можно было сделать всех счастливыми. Построить нормальное, образованное общество, — рассуждает он. — Из страны сделать конфетку. А теперь зато понятно, зачем всю страну в нищете держали. Чтобы чуть что — дать немного денег, и мы будем делать что угодно за них. А большинство даже ничего не успеет понять. Им в новостях показывают, что идет спецоперация, планы ее выполняются, все спокойно, живите дальше. Ад какой-то».



Олеся Герасименко, Би-би-си