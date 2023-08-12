Казачьи Лагеря: у ВСУ появился второй плацдарм на левом берегу Днепра

«В последние дни ВСУ несколько раз высаживали ДРГ на левый берег Днепра, пытаясь расширить плацдарм и продвинуться к Казачьим Лагерям», — отмечает он, добавляя, что «присутствие ВСУ западнее Лагерей — факт».

«ВСУ рассчитывают, что рейд в Херсонской области заставит Россию задуматься о том, собирается ли Украина сделать что-то более важное в регионе или просто пытаются отвлечь российские резервы», — сказал Financial Times Мик Райан, генерал-майор и военный стратег австралийской армии в отставке.

Украинская армия, вероятно, удерживает плацдарм на левом берегу Днепра в районе села Казачьи Лагери, которое находится между Новой Каховкой и Херсоном, пишут российские военные блогеры. В июне ВСУ смогли занять плацдарм в районе Антоновского моста и, по данным военкоров, продолжают удерживать его.ВСУ удерживают небольшой плацдарм к западу от Казачьих Лагерей. Военкор Борис Рожин в своем канале пишет, что само село находится под контролем российской армии, при этом ситуация у Казачьих Лагерей «остается напряженной».Сообщения о боях в районе Казачьих Лагерей начали появляться в начале этой недели, когда военкоры сообщили о вылазке украинских ДРГ, а российский глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что атака была отбита.Американский Институт изучения войны (ISW) во вторник сообщал, что украинские силы, судя по всему, провели «ограниченную операцию» на левом берегу Днепра, но «осталось неясным, установили ли украинские войска устойчивое присутствие на восточном берегу».Контекст. В конце июня украинская армия смогла занять плацдарм на левом берегу Днепра в районе Антоновского моста. Бои там продолжались около недели, в начале июля Сальдо заявил, что российская армия выбила украинскую ДРГ с левого берега реки. При этом ряд военкоров сообщают, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм и проводить вылазки ДРГ, об этом в том числе писали «Рыбарь» и Рожин.Оборонять Казачьи Лагери отправили в том числе мобилизованных, свидетельствует видео и слова жены одного из военных, с которой поговорило «Агентство».