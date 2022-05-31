Боевые действия в Северодонецке. Сегодня продолжаются ожесточенные бои в центре города. ВИДЕО

Оккупанты готовят зачистку вокруг Северодонецка

Сейчас в самом городе очень опасно, все простреливается и продолжаются ожесточенные бои. Оккупанты хотят зачистить территорию вокруг города, для этого подтягивают живую силу и "Солнцепеки".

Сейчас россияне планируют военную операцию по зачистке территории вокруг Северодонецка, запускают туда где-то ориентировочно батальон солдат, которые будут проходить по окрестным селам, такие как Боровское или Сиротино, подтягивают технику такого класса как "Солнцепок". Для того чтобы просто выжигать наших военных, ну а там вместе и с гражданским населением, им же все равно, – рассказал Гайдай.

Могут ли россияне окружить Северодонецк?

Поскольку успеха в направлении Золотого, Тошковки или Лисичанского у оккупанта нет, Сергей Гайдай считает, что российские захватчики не смогут окружить Северодонецк. В частности, остается возможность ухода в Лисичанск.

Я не думаю, что есть риск окружения, там все равно остается возможность окружения Лисичанска. Само окружение не угрожает. Единственное, что они понемногу все же продвигаются в центр города, – сказал Гайдай.

Оккупанты сумели прорваться в Северодонецк, но там до сих пор остаются ВСУ, которые дают им отпор. Сейчас в городе продолжаются ожесточенные бои. Об этом в эфире национального марафона рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, сообщает 24 канал.

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Справка

До полномасштабного вторжения России в Украину в Северодонецке проживало около 120 тысяч человек. В настоящее время там осталось около 15 тысяч мирных жителей. Большинство из них не захотели уезжать принципиально.

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Французский журналист Фредерик Леклерк-Имхофф погиб в Северодонецке

Автомобиль, в котором ехал журналист для эвакуации мирных жителей возле города Северодонецк, попал под обстрел. "Франция требует, чтобы расследование обстоятельств этой драмы было проведено как можно быстрее и открыто", - заявила министр иностранных дел Катрин Колонна.



