Россия пытается завершить захват Северодонецка. Ситуация на фронте 21 июня 2022

Украинские источники подтвердили, что российские силы контролируют весь Северодонецк, кроме химического завода "Азот", где 20 июня продолжались бои.

Украинские власти подчеркивают, что эта неделя будет решающей для российских усилий по захвату Северодонецка, где российские войска, вероятно, попытаются очистить завод "Азот" и завершить операцию по окружению.

Российские силы продолжали попытки перекрыть украинские пути сообщения к востоку от Бахмута вдоль трассы Бахмут-Лисичанск, но 20 июня не предприняли никаких подтвержденных наступательных действий.

Российские войска, вероятно, будут усиливать артиллерийские атаки восточнее Бахмута по трассе Т1302, чтобы создать условия для наступления на север для поддержки окружения украинских войск в Северодонецке-Лисичанске с юга.

Российские войска усилили артиллерийские удары по границе Николаевской и Херсонской области - вероятно, в ответ на недавние украинские контратаки вдоль границы к югу от Давыдова Брода и к северу от Херсона.

Хотя ISW не может независимо подтвердить позиции украинских войск вблизи границы с Россией, контрнаступательные операции украинских сил в этом районе, вероятно, будут продолжаться, и российские войска будут вынуждены бороться за контроль над оккупированными границами и усиливать артиллерийские обстрелы Харькова.

Российские силы провели артиллерийские обстрелы и безуспешную разведку боем к юго-востоку от Харькова - вероятно, в ответ на контрнаступательные действия Украины к юго-востоку от Харькова в направлении района Изюм.

Украинские партизаны препятствуют усилиям России ввести массовые процедуры получения российского гражданства на оккупированных территориях.



Генштаб ВСУ опубликовал утреннюю сводку о ситуации на фронте. Российские власти, вероятно, попытаются использовать последствия российской блокады экспорта украинского зерна, чтобы заставить Запад ослабить санкции. Вот некоторые пункты. На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточены на сохранении оккупированных границ - россияне пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на славянском направлении. На Северодонецком направлении продолжаются обстрелы подразделений украинских войск артиллерией разного калибра. Не прекращаются штурмовые действия по установлению полного контроля над Северодонецком. На Северском направлении российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта СреднеБуда Сумской области. На Славянском направлении, возле Богородицы и Долины, украинские силы отбили штурмовые действия российских войск. Российские войска нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры вблизи Богородицы. На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигиря, российские войска ведут наступательные действия, бои продолжаются. На Авдеевском направлении российскими силами нанесен удар в районе Нью-Йорка.

Американский институт изучения войны (ISW) подводит итоги боевых действий в Украине 20 июня. Вот главные пункты.