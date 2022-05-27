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Главная » Новости » Происшествия » 2022 » Май » 27 » 15:52:00

ВСУ удалось выбить российских диверсантов из гостиницы «Мир» в Северодонецке: подробности

Сегодня, 15:52:16 208 0 Ошибка?Ошибка в тексте?
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ВСУ удалось выбить российских диверсантов из гостиницы «Мир» в Северодонецке: подробности

В Северодонецке удалось выбить из гостиницы "Мир" российскую диверсионно-разведывательную группу. Несмотря на успех ВСУ, члены вражеских ВРГ все же пытаются попасть снова внутрь гостиницы "Мир".
 
Об этом сообщил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в комментарии "Радио Свобода".
 
По его словам, Северодонецк находится в жесткой обороне – на 2/3 периметра города расположились оккупанты. Сейчас продолжаются бои в окрестностях города, и "удалось остановить авангард оккупантов, пытавшихся прорваться в город".
 
"Чтобы избавить гостиницу "Мир" от незваных гостей, работали наши военные. Насколько мне известно, удалось их оттуда выгнать, но они не оставляют попыток пробраться снова", — сказал Стрюк.
 
 
Он также рассказал, что последние двое суток в Северодонецке не прекращаются пожары из-за непрерывных и мощных обстрелов со стороны российских оккупантов по жилым кварталам, объектам инфраструктуры, по крупнейшему химическому предприятию "Азот".
 
"К сожалению, есть жертвы среди мирного населения и среди сотрудников "Азота", — добавил он.
 
По словам главы ВГА, ситуация в городе "достаточно тяжелая". Уже в Северодонецке повреждено 90% жилого фонда, 60% придется строить заново.
Тэги: диверсанты, россия, война в Украине, Северодонецк
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