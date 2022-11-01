Как зима в 2023 году повлияет на войну Украины против России

«Погода снова станет критически важным фактором в противостоянии украинских и российских войск, которое длится уже девятый месяц, говорят военные чиновники и эксперты.

И речь не только о том, как сохранить тепло в стране, где температура может падать до -30°. В такой экстремальной ситуации сложнее обслуживать военную технику, мины-ловушки можно прятать под снегом, генераторам нужно больше топлива, заниматься снабжением лучше ночью, потому что днем территория лучше просматривается, а навигационные системы некоторых беспилотников покрываются льдом. Даже пули летят медленнее, потому что холодный воздух плотнее теплого.

«Погода влияет на любую деятельность, включая военную, – говорит Алексей Мельник, бывший подполковник украинских ВВС, а ныне содиректор Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова. – Она повлияет на обе стороны».

Но влияние это будет разным, говорят военные эксперты. Путин делает ставку на то, что массированные обстрелы, которые разрушили уже 40% энергетической инфраструктуры Украины, деморализуют гражданское население и подорвут способность Киева обеспечивать свои войска. В последние дни власти предупреждают жителей столицы о более частых и длительных отключениях электроэнергии, а беженцев попросили этой зимой не возвращаться в страну, чтобы не увеличивать нагрузку на энергосистему.

Путин рассчитывает на холода Второй элемент стратегии Путина основан на том, что наступление холодов обычно ведет к снижению военной активности. Это позволило бы России укрепить линию обороны и удержать захваченные территории: по словам аналитиков, это главная задача, которую ставит генерал Сергей Суровикин, который недавно был назначен командующим российской группировкой в Украине. Специалист по военным исследованиям Энтони Кинг, профессор Уоррикского университета, говорит: Зимой холоднее и темнее, поэтому растет необходимость в обеспечении. Нужно больше топлива, возникает больше проблем, все это замедляет проведение операций, что обычно выгодно обороняющейся стороне. Украина окажется в лучшем положении Но у Украины есть свои преимущества, которые могут оказаться важнее, особенно в том, что касается обеспечения войск теплым обмундированием и вооружениями. Канада предоставит Украине полмиллиона комплектов зимней формы, а на октябрьском саммите НАТО обсуждали, как поддержать страну в холодный период. Второй элемент стратегии Путина основан на том, что наступление холодов обычно ведет к снижению военной активности. Это позволило бы России укрепить линию обороны и удержать захваченные территории: по словам аналитиков, это главная задача, которую ставит генерал Сергей Суровикин, который недавно был назначен командующим российской группировкой в Украине.

«Русские ждут, что зима им поможет, по крайней мере в энергетической войне», – говорит Мельник. Но украинская армия окажется в лучшем положении, в том числе благодаря поддержке местного населения, указывает он. Во время недавнего визита в подразделение под Киевом Мельник наблюдал, как местные жители стирают солдатам белье, помогают обеспечивать едой и «всем, чем необходимо».

«У нас куча всего, полученного от волонтеров, – говорит офицер войск специального назначения Тарас Березовец, который служит под Бахмутом в восточной Украине. – У нас запасы газа, автономные источники питания. Команда была: готовиться».

На оккупированных территориях российским войскам ждать такой помощи не приходится. Многие из недавно мобилизованных и отправленных на линию фронта солдат не обеспечены даже оружием. «Мы на вражеской территории, а у нас нет ни одного магазина», – жаловались недавно в одном видео отправленные в Запорожье.

Зависимость от погоды

Многое на фронте будет зависеть от того, какая погода установится – около нуля и снег с дождем или, например, -10°, когда все замерзает.

Теплая зима подорвет ставку Путина в энергетической войне, а распутица заставит танки и грузовики с припасами держаться на асфальтированных дорогах.

Это облегчит задачу украинцев, которые прекрасно научились наносить эффективные удары по российским линиям снабжения. Они могут использовать преимущество, которое имеют «в высокоточном вооружении, чтобы истощить российские войска и сделать их жизнь на фронте жалкой», говорит Николай Белесков, главный консультант отдела военной политики Национального института стратегических исследований в Киеве.



Но грязь и распутица также ограничат возможности Украины по проведению контрнаступления. Сильные дожди и пересеченная местность осложняют задачу по освобождению Херсона, признал на прошлой неделе министр обороны Алексей Резников.

А «сильный мороз позволит передвигаться по полям и теоретически открыть путь для наступления», говорит Белесков. И добавляет:

Сохранить боевой дух зимой – важнейшая задача для обеих сторон. Существует реальная вероятность, что российские войска на фронте столкнутся с необратимыми последствиями, если не получат надлежащего обеспечения.

Зима сыграла важную роль в военной истории России – например, помогла в сражениях с Наполеоном и нацистской Германией, пишет Financial Times.