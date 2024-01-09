У багатьох областях України пройшли снігопади: рух транспорту на трасах паралізовано

Разом із сильними морозами у багатьох областях України пройшли снігопади. Через сильні опади рух транспорту на багатьох трасах паралізовано.

Також через сильний поривчастий вітер по всій країні зафіксовано проблеми з електропостачанням. OBOZ зібрав зведення з наслідками негоди в Україні.

Напередодні стало відомо, що сильні снігопади пройшли на заході нашої країни. У деяких регіонах були снігові замети заввишки до 70 см. Сніг випав у Рівненській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Волинській, Тернопільській, Чернівецькій областях.

У патрульній поліції Тернопільської області повідомили, що погодні умови ускладнили рух транспорту на автошляхах регіону. Деякі водії опинилися у складних обставинах і потребували допомоги.

Правоохоронці розповіли, що допомога знадобилася водієві, машина якої вилетіла у кювет. Поліцейські побачили автомобіль під час патрулювання та вирушили на допомогу. Інспектори для буксирування залучили автомобіль, який проїжджав повз.

Ще один автомобіль тернопільські інспектори витягли із снігової пастки на трасі М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська. Правоохоронці помітили автомобіль Opel, водій якого не міг самостійно виїхати зі снігового замету. Разом із небайдужими громадянами інспектори відбуксували транспортний засіб, і водій продовжив поїздку.

Від сильних снігопадів постраждав автомобільний рух у Черкаській області. За інформацією видання "Суcпільне Черкаси", комунальні служби прозвітували, що з ночі дороги обласного центру розчищали спецтранспортом. Водночас місцеві жителі нарікали, що рух транспорту у Черкасах складний через нерозчищені дороги.

Комунальники просять водіїв не залишати машини на узбіччях, щоби не заважати роботі комунальної техніки.

У Кривому Розі Дніпропетровської області негода також наробила лиха. У більшості районів міста через сильний вітер і опади вночі повалило дерева. Гілки впали на лінії електропередач та дороги, що призвело до проблем із рухом транспорту.

Наразі комунальні служби Кривого Рогу продовжують працювати у посиленому режимі, ліквідуючи наслідки негоди.

У Дніпрі сильний снігопад розпочався ще ввечері 7 січня. Комунальні служби розпочали роботу з розчищення доріг ще вночі.

У Департаменті парків та рекреації додали, що вранці 8 січня на роботу вийшли працівники парків та очистили від снігу сквери, площі, парки та вулиці, що ведуть до них. При цьому чиновники попередили, що опади продовжуються, тому рекомендували місцевим жителям по можливості залишатися вдома.

У Кропивницькому на дрогах міста також активно працює снігоприбиральна техніка. На трасах в області працюють 142 машини, що розчищають сніг.

Попри зусилля комунальних служб ситуація на автомагістралях залишається складною. Протягом дня сніг міняється дощем, температура повітря знижується та зростає швидкість вітру. У зв'язку з цим мешканців Кіровоградщини також закликали по можливості відмовитись від використання особистого транспорту та не планувати поїздок до стабілізації ситуації з погодою.

Про складні погодні умови попереджають і в Полтавській області. У пресслужбі ГУ ДСНС України повідомили, що протягом доби 8 січня по місту Полтава та Полтавській області очікуються пориви вітру 15-20 м/с та хуртовини. На дорогах області буде ожеледиця. При цьому значний сніг прогнозується у південній частині області.

У Полтавській обласній військовій адміністрації зазначили, що на місцевих автошляхах протягом доби працювало 32 одиниці техніки, наразі чергує 21 машина. До розчищення доріг від снігу задіяно 49 фахівців. Станом на ранок 8 січня в регіоні вже використали 172 тонни протиожеледної суміші.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України повідомили, що всього по країні на автошляхах працює понад 1 тис. осіб та 932 одиниці техніки. Незважаючи на ускладнення погодних умов, фахівці роблять все, щоб не обмежувати рух транспорту.

Водночас водіїв попередили, що в наступні кілька днів в Україні прогнозують погіршення погоди, отже, ситуація на дорогах буде непроста. Учасників дорожнього руху просять бути обережними і без необхідності не виїжджати на дороги.

Нагадаємо, найближчими днями на всій території України очікуються сильні морози. У деяких регіонах нашої країни стовпчики термометрів опустяться до -23 градусів. Також синоптики прогнозують снігопади та ожеледицю.

Раніше повідомлялося, що низка регіонів України 7 січня замело снігом. Через негоду рух на дорогах утруднений, десятки авто застрягли у заторах. Найскладніша ситуація у західних областях, при цьому найближчим часом на покращення погоди синоптики не очікують.